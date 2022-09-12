搭高鐵拒戴口罩又打傷警員 女妨害公務被判2月刑

嘉義縣魏姓女子沒有戴口罩欲搭高鐵北上，站務人員見狀規勸，她聲稱「戴口罩會窒息」，執意不戴，2名警員據報前往勸說，魏女仍要強行進入車廂，遭警員、站務人員制止時涉嫌拳打腳踢造成2名警員受傷。嘉義地方法院依妨害公務罪判處有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

今年8月8日晚上7時13分許，魏女到高鐡嘉義站欲搭高鐵北上，因未依防疫規定配戴口罩即持車票進入月台，副站長高女發現後勸導，但魏女表示，「戴口罩會窒息」、「國內疫情是網路謠言」等理由拒戴口罩。高女報請鐵路警察局太保派出所警員前來處理。

2名陳姓警員到場後規勸魏女須戴口罩才可以搭車，並告知政府公告的防疫措施，若有違反，依法要裁罰，但魏女依舊朝月台方向前進，直至高鐵列車開抵月台，當中女警以身體橫擋在車廂出入口處制止，魏女涉嫌推擠要強行進入，女警口頭制止，魏女拉車門邊扶手桿不放且持續以身體推擠對抗。在警員、站務人員合力下，才讓魏女鬆手，列車得以起駛離去。

魏女一時惱怒涉嫌揮拳打警員臉部，警員立即施以逮捕，魏女不斷腳踢踹造成2名警員小腿、左腳踝、左肩挫傷、右小腿脛骨破皮、流血及右腳指瘀青等傷害。

檢方偵訊時，魏女否認有何妨害公務犯行，辯稱戴口罩會窒息所以才不願意戴，當時警察把她從車廂上強拉下來丟到月台，並將她雙手反銬在背後，造成她身體不適，向警員反應未獲置理，才用腳踢警員。