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高雄酒駕累犯秋節上路 3年後同一路口又被攔
高雄52歲林姓男子前天下午手持香菸騎車，被員警攔下後身上散發酒氣，呼氣酒測值達每公升0.32毫克，超過標準，巧合的是，3年前林男也在同一路口酒駕被逮，如今舊地重遊，又在同一地點被攔，酒駕劇本再演一次，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。
鼓山警分局表示，林男前天下午5時許，騎機車沿銀川街東向西方向行駛，因手持香菸騎車，在九如四路與銀川街口被員警攔下；當時內惟派出所副所長張政宏、警員陳君慈聞到林男身上散出酒氣，林擔心被開罰，隨即撇清自己沒喝酒。
但酒氣躲不過嗅覺敏銳的兩名警員，追問下林才坦承為了慶祝中秋節，中午喝了一杯200CC的伏特加，還搬出3年前過往，稱也在同一路口因酒駕被攔，希望警察看在中秋節日子上，能放他一馬，別對他酒測。
不過警方執法如山，經依法施予酒測，施測前還拿杯水給林男漱口，林呼氣酒測值每公升0.32毫克，超過標準值。
林男供稱，他以為中午喝完酒以後，過了一段時間酒應該退了，沒想到出門不久就被警方攔下，全案警詢後，依公共危險罪送辦，並查扣車輛。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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