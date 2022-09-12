快訊

消除全身倦怠、安定心神助眠 中醫教按6穴道：每天只要10分鐘

台中3騎士路邊停車「幫輪椅男穿雨衣」 千人大讚：該肉搜表揚

打敗三星、豐田員工 台灣科大生勇奪國際技能競賽模型創作金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄酒駕累犯秋節上路 3年後同一路口又被攔

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄52歲林姓男子前天下午手持香菸騎車，被員警攔下後身上散發酒氣，呼氣酒測值達每公升0.32毫克，超過標準，巧合的是，3年前林男也在同一路口酒駕被逮，如今舊地重遊，又在同一地點被攔，酒駕劇本再演一次，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山警分局表示，林男前天下午5時許，騎機車沿銀川街東向西方向行駛，因手持香菸騎車，在九如四路與銀川街口被員警攔下；當時內惟派出所副所長張政宏、警員陳君慈聞到林男身上散出酒氣，林擔心被開罰，隨即撇清自己沒喝酒。

但酒氣躲不過嗅覺敏銳的兩名警員，追問下林才坦承為了慶祝中秋節，中午喝了一杯200CC的伏特加，還搬出3年前過往，稱也在同一路口因酒駕被攔，希望警察看在中秋節日子上，能放他一馬，別對他酒測。

不過警方執法如山，經依法施予酒測，施測前還拿杯水給林男漱口，林呼氣酒測值每公升0.32毫克，超過標準值。

林男供稱，他以為中午喝完酒以後，過了一段時間酒應該退了，沒想到出門不久就被警方攔下，全案警詢後，依公共危險罪送辦，並查扣車輛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子酒後騎車被警方攔下，正巧三年前他也在同一路口酒駕，如今舊地重遊，酒駕劇本又上演一次。圖/讀者提供
林姓男子酒後騎車被警方攔下，正巧三年前他也在同一路口酒駕，如今舊地重遊，酒駕劇本又上演一次。圖/讀者提供

酒測 中秋節 酒駕

延伸閱讀

高雄20家日商聯合徵才 265個工作機會平均薪資37K

颱風再攪局 今明高雄熱氣球活動取消

迎台灣設計展！高雄蓬萊港貨櫃擺陣 加碼夜間燈光添奇幻

秋節情濃 傳統月餅暢銷長三角

相關新聞

16歲國柱為錢當車手…送機構逃跑十幾次 社工「一次次帶回」

十六歲少年國柱（化名）多次進出少年觀護所，去年法官責令他離家住進安置輔導機構。在疫情下獨自生活的國柱，如何思考過往和未來...

搭高鐵拒戴口罩又打傷警員 女妨害公務被判2月刑

嘉義縣魏姓女子沒有戴口罩欲搭高鐵北上，站務人員見狀規勸，她聲稱「戴口罩會窒息」，執意不戴，2名警員據報前往勸說，魏女仍要...

影／女大生網聊愛上男模特 為見本尊甘願繳3萬保證金

台中市唐姓女大生近日透過網路交友軟體，認識一名佯稱是模特兒的「Mark」，唐女看到對方高大帥氣的照片，心儀不已，6日時對...

高雄酒駕累犯秋節上路 3年後同一路口又被攔

高雄52歲林姓男子前天下午手持香菸騎車，被員警攔下後身上散發酒氣，呼氣酒測值達每公升0.32毫克，超過標準，巧合的是，3...

高雄男攜女友中秋烤肉 酒後開車護花遇臨檢站累己害人

高雄市一名張簡姓男子中秋連假帶楊姓女友至友人家烤肉，席間喝了3瓶啤酒，為貼心護送女友，涉嫌酒後駕車返家，遇轄區警方酒駕大...

警署建議修法／拾得人取得所有權 不含個資

民法規定遺失物逾六個月無人認領，所有權歸拾得人，但手機、手表等行動裝置含大量個人資料，警方難逐一清除，恐個資外洩。警政署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。