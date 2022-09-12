高雄男攜女友中秋烤肉 酒後開車護花遇臨檢站累己害人

高雄市一名張簡姓男子中秋連假帶楊姓女友至友人家烤肉，席間喝了3瓶啤酒，為貼心護送女友，涉嫌酒後駕車返家，遇轄區警方酒駕大執法的臨檢站，雖一度迴轉逃離，仍被警方攔下，結果酒測超標，不僅在女友面前糗被送辦，連帶害女友得受罰。

新興警分局中秋連假執行防制酒駕及威力臨檢掃蕩勤務，於10日晚間10時至翌日凌晨2時許，針對轄內酒店、KTV等娛樂營業場所臨檢，對店內客人、陪侍小姐及工作人員均逐一盤查，並在場所周邊道路同步實施路檢勤務。

昨晨0時55分許，警方見張簡姓男子（32歲）駕車在中山和五福路的臨檢站前迅速迴轉，隨即趨前將車攔下，警方聞到張簡男子身上有酒味，要求他下車酒測。

張簡男子聲稱帶著楊姓女友（24歲）到友人家烤肉，席間曾喝了3瓶啤酒，因隔天要上班，加上要帶女友返家，於是貪圖方便開車，警方問「為什麼不坐車就好了」，張簡男稱「因為明天要上班」，景當下斥責「明天要上班不是藉口」，

楊姓女友在旁靜靜地看著警方對男有施以酒測，結果酒測值超過每公升0.30毫克，楊女一臉錯愕看著男友當場被警方上銬逮捕，沒想到，警方又回過頭來，對楊女說，「你是同車友人，會被開罰」，罰款6000至1萬5000元。

警方另在凌晨1時20分許，於五福三路攔查24歲的黃姓機車騎士，經酒精測試，酒測值超過每公升0.44毫克，當場將黃男逮捕送辦。

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