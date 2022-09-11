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九旬翁持登山杖敲死髮妻 辯稱凶手是不能講的人

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣一名朱姓老翁，今年初因與妻子發生口角，雙方發生衝突，老翁竟持登山杖活活將人打死，等兒子返家發現為時已晚，但朱男殺妻後原都坦承犯行，卻在法院改口辯稱凶手是「不能講的人」，遭法官認為未有悔悟之心，依殺人罪將他判處12年徒刑。

朱翁（90歲）是在今年1月2日與羅姓妻子發生口角，並持登山杖重擊妻子頭部，更稱與妻子爭執時，妻子想讓他死，所以他才想要妻子死，事發後妻子倒臥血泊，他卻並未呼救，直到兒子返家才發現。

朱翁的兒子指證，父親長年對母親家暴，且家中的兄弟姐妹們也長年活在父親威嚇之下；經法官調查，朱翁與妻子結褵63年，但婚後就對妻兒家暴，去年底更曾出言恐嚇妻子。

朱翁經警詢及檢方偵查均坦承犯行，承認殺害妻子，但法院開庭審理時，他卻對法官改口，稱另有其人是凶手，凶手是不能講之人，但法官不予採信，認為他未有悔悟之心，最終決定依殺人罪判他12年有期徒刑。

殺人 新竹

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