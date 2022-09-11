影／高雄男中秋夜玩過頭 酒駕還當警面前放煙花芭比Q了

高雄市一名吳姓男子昨晚在楠梓區一間超商前喧嘩，警方獲報，勸吳離去，豈料，吳又騎電動單車出現，當警察面燃放煙花挑釁，警方趨前攔人，聞到他身上濃厚酒味，經酒測，高達每公升0.84毫克，吳男玩過頭芭比Q了，被警方依公共危險現行犯逮捕。

楠梓警分局右昌派出所警方昨天晚上8時40分許，接獲民眾通報，指廣昌街一間超商前有民眾喧嘩吵鬧。線上警網到場後，發現34歲的吳姓男子在現場情緒亢奮，趨前勸說，要求吳男降低音量，避免影響周遭鄰居。

吳男離去後，不久又騎著電動自行車出現，當著在附近守望的警方面前點燃手中的煙花後，叫囂幾句，隨即騎著單車離去，警方見吳男行為失控，駕警車尾隨在後，將他攔下盤查。

警方靠近吳男時，聞到他身上有濃厚酒味，對吳男施以酒測，結果酒測值高達每公升0.84毫克，吳男樂極生悲，當場被警方依公共危險罪現行犯逮捕送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康