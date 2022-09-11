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醋女撒油火燒壽司郎13輛機車全報銷 她全賠獲判緩刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市呂姓女子今年3月不滿壽司郎男店員與前女友交好，買汽油到店家停車場放火，燒毀13輛機車並波及店家外牆、廚房，事後投案自首，並與店家及車主達成調解賠償；法院依公共危險罪判她有期徒刑1年4月，緩刑5年。可上訴。

檢警調查，27歲呂姓女子不滿前女友林女與前同事翁男過從甚密，今年3月29日中午12點36分自購汽油桶帶至翁男任職的壽司郎桃園國際路店停車場，拖出翁男機車後潑油再以打火機引燃，結果火勢失控蔓延，後方其餘13輛機車全陷火海，其中也包括呂女自己的機車。

據調查，火勢也延燒營業中店面，將外牆、排風管、餐廳後場廚房冰箱及食材、室內電線版路等，當時店內還是客滿狀態，餐廳員工見狀，緊急疏散數十名用餐顧客，持滅火器衝出滅火，直到消防隊到場後才在下午1點20分撲滅。呂當天下午在友人陪同下投案，警詢、偵訊時也坦承犯案。

判決指出，呂女事後與13名車主及壽司郎公司達成調解，願賠償損失，法院認為她沒前科、只是一時失慮，符合緩刑要件，但若違反調解負擔事項且情節重大，檢察官可向法院聲請撤銷緩刑。

桃園地院認為，呂女僅因前女友與翁男過從甚密而心生不滿，不思理性溝通、處理並控制情緒，任意以潑灑汽油、以打火機點火引燃方式放火，考量她事後自首認罪，且與被害人達成調解，依公共危險罪判她有期徒刑1年4月、緩刑5年。全案可上訴。

桃園壽司郎國際路店今年3月被縱火，13輛機車付之一炬，店家也被波及，法院依公共危險罪判放火的呂姓女子1年4月，緩刑5年。圖／報系資料照
桃園壽司郎國際路店今年3月被縱火，13輛機車付之一炬，店家也被波及，法院依公共危險罪判放火的呂姓女子1年4月，緩刑5年。圖／報系資料照

壽司郎 桃園

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