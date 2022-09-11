爭吵灌溉水源...姪告叔強奪1個寶特瓶 判罰5千結果逆轉了
嘉義市郭姓男子和姪子在相鄰兩塊農地務農，疑因灌溉水路糾紛，去年7月間郭姓男子遭控強行從姪子手中拿走用來堵住水路母館的寶特瓶，姪子氣得提告；一審認定妨害堵住水路母館的權利，依強制罪處郭5000元罰金，全案上訴後，嘉義地院認為客觀證據不足，違法性也不足以用刑法，改判無罪，可上訴。
起訴指控，70歲郭姓男子、姪子44歲郭姓男子於嘉市耕作的農地相鄰，卻因灌溉水路長年有糾紛，去年7月24日下午5點多，郭因不欲讓姪子使用水路母管管線，強行從姪子手中拿走為灌溉而用來堵住水路母管的寶特瓶，而妨害姪子使用寶特瓶堵住水路母管之權利。
姪子向警方報案提告後，檢察官聲請簡易判決，嘉義地院簡易庭法官認為，郭姓男子強行拿走姪子手上的寶特瓶，妨害繼續持有使用寶特瓶，確實屬強暴行為，依強制罪，處罰金5000元，可易服勞役5天。
郭姓男子不服提出上訴，供稱因要灌溉，所以才將姪子放在管線的寶特瓶空瓶拔起放在地上，不清楚後來姪子有無將寶特瓶撿起來，且自己沒有搶走直子手中的寶特瓶。
二審合議庭認為，郭姓男子案發時年近七旬、身材161公分矮小，姪子正值壯年、較為壯碩，以體力及外型等客觀外在條件相較，郭屬行動相對緩慢的年長者，要強取姪子手中的物品不容易，而且靠拿走寶特瓶來妨礙姪子灌溉，幫助很低。
合議庭也認為，除了證人主觀的說法，缺乏客觀事證，且雙方為灌溉用水摩擦不斷，就算當天真的有「出手從他方手上強取寶特瓶，丟至田中央」等情況，都只是極為瞬間的情緒性舉止，雖然短暫造成一方困擾，可責難性、刑罰非難性不高，還不足以提升至應用刑法評價的程度，不構成強制罪嫌。
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