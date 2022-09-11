騎士沒戴口罩被攔查開單 控警「違法舉發」求撤單遭駁

李姓女子在去年8月間騎機車行經台北市大安區時，因口罩沒戴好，被警方攔查，她僅領有輕型機車駕照，卻騎乘重型機車，遭告發裁罰1800元。李女不服指警方濫用裁量權、程序違法，聲請撤單，不過一、二審法官都認定，當時正值二級警戒期間，沒戴好口罩有傳染風險，認定警方告發適法，駁回李女上訴，判罰確定。

判決指出，李姓女子領有輕型機車駕照，去年8月9日上午8時許，騎機車行經台北市大安區羅斯福路、和平西路口時，遭台北市中正二分局警員發現，李女未戴好口罩，露出口鼻，因此攔下李女檢查證件，警方發現，李女持輕型機車駕照，卻駕駛重型機車，依法告發，台中市交通事件裁決處開罰1800元。

李女收到罰單後不服，提起行政訴訟，辯稱當時身體不舒服，胃痛摸著肚子，而且因為胃痛，所以無法好好呼吸，戴口罩眼鏡起霧也有行車風險，所以她就將以露出口鼻的方式戴口罩，當時她沒有違規，警方卻無故攔查，舉發過程違法，聲請撤銷罰單。

不過一、二審都認定，根據警職法規定，警方對於已發生危害，或是客觀判斷易生危害的交通工具，得予攔查。