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10天內到4夾娃娃機店作案 破壞兌幣機鎖頭共偷7萬多元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市曾姓男子10天內分到4家夾娃娃機店，用砂輪機破壞兌幣機或機台零錢盒，共偷走7萬4800元現金。他在四度犯案時被員警當場逮捕，檢方偵結起訴。基隆地方法院審結，認定曾男攜帶兇器犯3件竊盜罪、1件竊盜未遂罪，分論併罰，處應執行有期徒刑2年。

判決指出，曾男今年1月11日凌晨帶砂輪機、一字螺絲起子出門，進入一家夾娃娃機店後，以砂輪機破壞店內兌幣機鎖頭，再持一字螺絲起子將門板撬開，竊取裡面的現金2萬9500元。

同月15日凌晨，曾男又在另一家夾娃娃機店內，持砂輪機破壞兌幣機鎖頭後，無法用一字螺絲起子撬開門板，改用砂輪機破壞編號9號娃娃機台鎖頭，再持一字螺絲起子撬開零錢盒，偷竊現金1300元。曾男接著用相同手法撬開8號、10號娃娃機台零錢盒，竊取現金4000元。

再過2天，曾男到另在一家夾娃娃機店，以相同手法偷走兌幣機內現金4萬元；隔了3天日再到一家夾娃娃機店，撬開娃娃機台零錢盒後發現錢不多，再持砂輪機破壞另一台娃娃機台鎖頭，要撬開零錢盒時，被員警當場逮捕。警方帶回詢問後送辦，基隆地檢署檢察官偵結起訴。

法院指出，曾男貪圖利益，不思以正當方法謀取生活所需，多次破壞、竊取他人財物，不僅損害他人財產權，更危害社會治安。考量坦承犯行，兼衡所毀損及竊取財物價值、犯罪動機、目的、手段、高職肄業智識程度、業工等一切情狀，判應執行有期徒刑2年。

基隆市曾姓男子10天內到4家夾娃娃機店，用砂輪機破壞兌幣機或機台零錢盒，共偷走7萬4800元現金。基隆地方法院審結，依攜帶兇器犯竊盜罪處判刑2年。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市曾姓男子10天內到4家夾娃娃機店，用砂輪機破壞兌幣機或機台零錢盒，共偷走7萬4800元現金。基隆地方法院審結，依攜帶兇器犯竊盜罪處判刑2年。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市曾姓男子10天內到4家夾娃娃機店，用砂輪機破壞兌幣機或機台零錢盒，共偷走7萬4800元現金。基隆地方法院審結，依攜帶兇器犯竊盜罪處判刑2年。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市曾姓男子10天內到4家夾娃娃機店，用砂輪機破壞兌幣機或機台零錢盒，共偷走7萬4800元現金。基隆地方法院審結，依攜帶兇器犯竊盜罪處判刑2年。記者邱瑞杰／翻攝

夾娃娃機 基隆 竊盜

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