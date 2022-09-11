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3度酒駕要入監 他辯「喝酒是工作」還搬老父住院想討拍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄葉姓男子三度酒駕都被判可易科罰金的刑期，但檢方落實「酒駕零容忍」，不准他易科罰金，要他進監獄反省。葉男在執行前，以他是酒店經理「喝酒是工作」為理由聲請易科，不被檢方採納，葉在監時另提聲明異議，改搬老父住院需他照顧，但法官認為檢方裁量有理，予以駁回。

葉男今年1月11日深夜11時許，騎機車在新興區附近閒晃時，被巡邏員警攔停盤查，警方發現他駕照已被吊銷，身上又有酒氣，酒測後呼氣酒測值高達每公升0.44毫克，將他依公共危險罪嫌送辦，高雄地院審理後，判刑5月得易科罰金。

執行檢察官發現他2013年也曾因酒駕被判刑。前年10月深夜，更因酒後開車，被警方攔查，因酒測值高達每公升1.42毫克，被法院判刑4月。沒想到今年1月7日剛繳完罰金執行完畢，隔4天後又酒後上路。

檢方認為葉男3度酒駕，且其中一次酒測值還超標近6倍，不入監難收矯正之效，落實「酒駕零容忍」政策，不准他易科罰金，發指揮書命葉男入監。

葉男發現要入監後，執行前跑到地檢署陳述意見，搬出自己是酒店經理「喝酒是我的工作」，他父母親就靠他的工作生活，希望能易科罰金。但檢方審核後，認為葉3度酒駕，仍不准他易科。葉入監後不服提聲明異議，還搬出老父求情，稱父親遇到事故，在醫院治療需要他照顧。

但高雄地方法院法官審酌相關卷證，認為葉男三度酒駕，可見他貪杯不顧其他人安全。因酒駕肇事屢屢見報，葉還以身試法，自省及法意識薄弱，且檢方已給他陳述意見機會，認定檢方裁量無誤，駁回他的聲明異議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉姓男子酒駕被判可易科罰金之刑，檢方落實酒駕零容忍，不准他易科。示意圖。本報資料照片
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酒駕 酒測

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