房客輕生變凶宅 房東向母討200萬 兩原因判他敗訴

王姓房東將房子以每月1萬6000元租給黃姓美容師，但被身心病症纏身的黃女，去年1月7日在租屋處輕生。王男認為黃女害他房子變「凶宅」，向黃母求償200萬元，但一、二審法官認為黃母並未在連帶保證人上簽名，且事發隔月，該棟房子就以相同租金出租，判王男敗訴。可上訴。

判決指出，王姓男子2020年5月間，將這間房子出租給黃姓女子經營美容工作室，黃女原以為可以經營順利，但最後因入不敷出，背負龐大壓力的黃女，入住半年後就時常失眠，一度求助身心科診所，最後於去年1月間選擇在租屋處結束生命。

王男不滿黃女在屋內輕生，害他房子變成「凶宅」，不僅價值打6折，還害他難以出租，由於黃母是黃女的繼承人，當時黃女看屋時，也是黃母陪同，並在租約上簽下連帶保證人，因此對黃女提告，求償200萬元損失。

但黃母反駁，稱當時看屋時她就反對女兒租下這間房子，怎可能在連帶保證人上簽字？更何況女兒輕生並未對房子造成「物理性損害」，她也並非是故意在屋內輕生，不應要求她賠償房屋價值的損失。

一審橋頭地方法院審理時，王男僅提其他房客簽下的租約，但並未舉出黃母曾在租約上的連帶保證人一攔簽名，且王男的房子在黃女輕生後隔月，就以同樣租金租給下一名房客，可見房屋並未因黃女輕生而有貶損或難租情況，判王男敗訴。

王男不服上訴，另依據房屋鑑定結果，認為黃女輕生確實造成房價損失，改向黃母求償159萬餘元。黃母則反駁，稱她女兒很愛這間租屋處，根本不可能故意在房內輕生，且王男房子並未因輕生受損，她也不是租約的保證人，怎能要求她賠償。

高雄高分院法官審理時，法官依據高雄市不動產估價師公會鑑定結果，該間房子確實因黃女輕生，造成159萬餘元的價值損失，但黃女入住後半年，曾至身心科求診4次，另參考王男妻子曾在黃女輕生後，曾傳簡訊給黃母「她很照顧這個家，謝謝你女兒用心照顧房子」，認定黃女並無故意在屋內輕生，造成房價受損的意思。