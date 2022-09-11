中秋聯歡跳艷舞給阿公摸 醫師逆風挺更建議也要找猛男

桃園榮民之家舉辦中秋晚會，被爆出找來勁歌熱舞團，但因舞蹈動作火辣大膽，甚至讓長者摸胸，尺度相當大，影片傳出引發爭議；但醫師沈政男認為，沒什麼不好，舞者和榮家都值得讚許，但下次該注意，改請猛男舞者，讓長輩換換口味。

沈政男指出，把脫衣舞搬進安養院表演，國外早有先例。2014年，美國就有安養院上演猛男秀，看得老人家心花怒放，不過家屬卻告到法院，稱這對老人家不妥。但他認為，「任何可以引發老人家興趣的活動，都是好活動」。

而以其從醫以來觀察及經驗，帶失智老人家做活動，最困難就是引發他們的興趣，很多時候準備了半天，以為長輩反應會很熱烈，未料卻是睡成一片，表演者就像對著一堵牆在自言自語，而感到挫折。

反觀，清涼熱舞當然會有很大的功效，因為感官刺激相當強烈，保證阿公阿嬤不會睡著；此外，這類表演也是一種滿足性慾的管道，而老人家跟年輕人一樣，也會有情慾需求。因此這樣的活動，沒什麼不好，安養院的用心，其實值得讚許。

沈也大讚影片中的女舞者敬業、專業，他說，他非常敬佩影片中在安養院表演清涼熱舞的舞者，因為從照片能夠看出，她們並沒有因為觀眾是坐輪椅的老人家而打混，或者嫌惡，動作依舊非常到位，連表情看起來也是那麼投入。