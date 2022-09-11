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車手頭安排車手領取詐欺得款未成 法官判處徒刑9月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男子加入詐欺集團犯罪組織，擔任車手頭工作，被控涉嫌負責安排車手向王姓女被害人收取詐欺得款35萬元，經警方當場逮捕共犯車手而未得逞。台南地院依黃觸犯詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑9月，案可上訴。

判決說，黄於2020年10月間，加入詐欺集團犯罪組織，由黄擔任車手頭工作，負責親自或安排其他車手向被害人拿取詐得款項，再轉交與詐欺集團上手。

詐騙集團成員於同年11月24日上午9點起，先後假冒電信公司客服人員、警察及檢察官，致電王姓女被害人向其佯稱，她因積欠電話費且銀行帳戶涉及洗錢，須依指示提領現金交付與指定的人，才能重新調查。

王女信以為真，同日午間12點多，先到郵局提領18萬元，再到銀行提領17萬元，共35萬元，並依詐欺集團成員指示，前往新化區大德路「陽光大地社區」籃球場，準備交付款項。

黄電聯溫姓車手前往仁德區太子廟附近某處會合，並指示溫駕車搭載黄，黃指示溫步行前往「陽光大地社區」籃球場，並透過通訊軟體Telegram與溫所持iPhone手機聯繫，欲伺機向王女收取35萬元。因王女於前往籃球場途中，察覺有異，先行報警處理，經警隨同前往，攔查溫當場查獲，進而查出黃是車手頭法辦起訴。

法官審酌，黃加入詐欺集團犯罪組織，擔任車手頭工作，負責安排車手至指定地點向被害人收取詐欺得款，黃漠視他人財產權益，並助長詐騙歪風、影響社會正常交易往來互信基礎，幸因為警當場逮捕共犯車手而未得逞等一切情狀，量處9月徒刑。

黃姓男子擔任詐欺集團車手頭，涉嫌負責安排車手向女被害人收取詐欺得款35萬元，經警方當場逮捕共犯車手而未得逞。台南地院依黃觸犯詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑9月。圖／本報資料照片
黃姓男子擔任詐欺集團車手頭，涉嫌負責安排車手向女被害人收取詐欺得款35萬元，經警方當場逮捕共犯車手而未得逞。台南地院依黃觸犯詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑9月。圖／本報資料照片

車手 詐欺

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