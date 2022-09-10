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今年已507件！中山警加強取締 籲秋節期間勿酒駕

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山警分局今年至今取締酒駕已507件，昨連假首日以公共危險罪嫌送辦有6件之多，特別呼籲，秋節連假期間民眾切勿酒後駕車，以身試法。

警方表示，42歲陳姓男子上月與友人飲宴，酒後騎乘共享機車返家，行經中山區松江路158號前，因轉彎未打方向燈、逆向、紅燈越線等，遭員警攔下，其全身酒氣，酒測值為每公升0.81毫克，當場被依公共危險罪嫌送辦，還查出他2015年就曾酒駕被逮，連員警都搖頭。

警方指出，中山警分局今年度已取締酒駕507件，道路交通管理處罰條例規定，用路人酒駕最高可處12萬元罰鍰，當場移置保管車輛、吊扣駕照牌照，若肇事或酒測值達每公升0.25毫克，更可能涉及刑法，面臨3年以下徒刑，同車年滿18歲乘客也將併罰6000至1萬5000元罰鍰。

警方分析，酒駕發生時段以凌晨3至7時占45.8%最多，晚上11時至凌晨3時占39.2次之，警方將針對易酒駕時段、路段加強取締，呼籲民眾中秋連假期間切勿酒駕，聚會飲宴建議善用計程車、大眾運輸工具或找代駕，同車乘客也應監督駕駛，勿縱容酒駕行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將針對易酒駕時段、路段加強取締。記者李隆揆／翻攝
警方將針對易酒駕時段、路段加強取締。記者李隆揆／翻攝

酒駕 連假 酒測

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