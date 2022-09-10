台積電女技術員稱可團購9折SOGO禮券 詐騙同事216萬元

在台積電台南科學園區擔任技術員的鄭姓女子，在公司內網發出團購9折SOGO禮券優惠訊息，陸續有2名同事上當，共轉帳了234萬元給鄭女，僅其中1名杜姓同事拿到面額20萬元的禮券，2名男同事得知遭詐騙氣炸提告。新竹地院審理批鄭女侵害他人財產法益，判處應執行有期徒刑1年4個月。

檢警調查，41歲鄭姓女子在台積電擔任技術員明知並無可靠、足夠數量的9折優惠SOGO禮券來源，且已積欠台積電公司許多同事SOGO禮券未給付，竟又還基於詐欺取財犯意，在台積電內部網站網頁訛稱有有9折優惠SOGO禮券可團購等訊息云云。

陸續有台積電員工看到有優惠的SOGO禮券，先是一名沈姓男子在2018年3月與4月間在新竹市某處透過網路銀行分別轉帳90萬元、90萬元到鄭姓女子的銀行帳戶內，但鄭女到了交貨約定期限卻沒有給任何一張禮券給沈男，借詞拖延又不退款。

不僅沈姓台積電員工受害，另名杜姓男員工看到優惠禮券訊息，也在2018年8月間分別轉帳15萬元、39萬元到鄭姓女子的銀行戶頭，但最後鄭女僅交付面額20萬元的SOGO禮券，剩餘部分一樣藉故拖延，同樣不付款，2名男子才知上當提告。

鄭姓女子到案後坦承發出團購訊息，對方轉帳後沒有依約交付足額禮券，新竹地檢署依據相關犯罪事實，認為鄭女分別犯下詐欺取財2罪，犯罪所得各為180萬元、36萬元，依法提起公訴。

新竹地方法院審理認為，鄭姓女子侵害他人財產法益，嚴重危害社會信賴關係與治安，顯然欠缺法治及尊重他人財產權之觀念，行為殊值非難，雖坦承犯行，但鄭女卻未有積極償還2名告訴人所受損失之意的犯後態度，兼衡其犯罪手段、詐得財物多寡等情狀，分別量處1年2月、7個月，應執行1年4個月。