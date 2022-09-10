大老闆愛上酒店小姐 月給20萬、買名牌包分手求償敗訴

蕭姓老闆上酒店認識吳姓小姐展開交往，蕭豪爽每月給她20萬元生活費，贈送房地、百萬名車，分手後控訴吳女劈腿詐騙他財物提告求償1200萬元；法院審酌，蕭曾對吳說「男人最大成就是讓他的女人各方面滿足」，也無證據顯示吳女有施以詐術，認為蕭求償無據予以駁回，可上訴。

蕭主張，2017年10月認識在酒店上班的吳女，對方卻隱瞞自己有男友謊稱單身，2人交往後蕭隔年7月要求他購買「專供2人平日或出遊時共同使用的車輛」，自己就答應花了327萬元買1輛車贈送給吳。

蕭還說，吳女又以共組家庭為由要求婚前同居，自己又應對方所需買房、買地送給她以備新婚，但吳在收到車子、房地後都拒絕履行原負擔，認為她是施用詐術騙取自己財物，對吳女提告要求返還車輛、房地，並求償1200萬元。

吳女抗辯稱，和蕭認識因互有好感交往，蕭也每月給她20萬元當薪資充當生活開銷為由要求她從酒店辭職，和蕭再一起期間並無其他男友，也不曾向蕭表示願意共組家庭，認為自己並沒有對蕭詐欺，車子房地也是蕭基於2人感情才贈送。

法院查，蕭雖主張女子劈腿，但根據他提出相關影像都是在2人分手後拍攝，無法證明；另根據LINE對話紀錄，吳女當時跟蕭男說下雨天無法出門，想要買車代步，之後由吳選好車帶蕭去看才買，可見蕭是基於照顧吳的目的才買車，難認有專供2人出遊使用意思。

法院審酌，蕭男身為公司負責人，依其年齡資歷當有足夠社會閱歷與經驗是否要和吳女交往，並決定是否贈送財物給交往對象，蕭一開始在知名酒店認識吳女，對她的職業就有一定認識，交往後蕭又以吳擔任他公司業務主任、總經理秘書，每月給她20萬元薪資。

法院指出，蕭、吳多次到百貨消費、出國玩，吳都會買名牌包、手表及珠寶，更曾一起到東京、荷蘭、港澳、新加坡及香港、杜拜旅遊，都是由蕭負擔相關卡費，且吳女還曾說做醫美要價不菲，蕭則回「男人最大成就就是讓他的女人在各方的滿足」。