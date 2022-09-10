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中秋連假專案取締酒駕 台南逮到醉後「4騎士」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

中秋節是國人親朋好友團聚的日子，烤肉餐敘難免會飲酒助興，台南市警五分局連假期間一連規畫4天的夜間取締酒駕勤務，昨天一個晚上就取締4件酒後駕車，4名機車騎士均交通違規後被攔下，全身散發酒氣，經酒測後均超標，警方均依違反公共危險罪嫌送辦。

市警五分局指出，昨天深夜0時28分發現49歲傅姓機車騎士未戴安全帽，被開元派出所巡邏員警發現攔下，傅男身上散發酒味，他向警方坦承飲酒，經酒測值超標而被帶返所內調查。

隨後，0時49分在文成路與育賢街口，公園派出所巡邏員警發現，29歲涂姓機車騎士未依二段式左轉且未戴安全帽攔下盤查，涂男全身散發酒味，酒測值也超標。

1時03分北門派出所巡邏員警在公園南路與公園路口發現30歲方姓騎士紅燈右轉，他身上散發酒味，經酒測值超標。另昨晚9時37分公園路994巷口，43歲曾姓騎士闖紅燈，被實踐派出所巡邏員警發現攔下舉發，在盤查過程中曾嫌渾身散發酒味，酒測值超標。

分局長洪頂力說，為了確保中秋連續假期治安平穩、交通順利，連續規畫4天的專案勤務防制酒駕，也運用科技掌握交通流量，及研擬車禍快速排除SOP，確保民眾通行順暢；昨天一晚就取締4起酒駕案件，均依違反公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋節是國人親朋好友團聚的日子，烤肉餐敘難免會飲酒助興，台南市警五分局連假期間一連規畫4天的夜間取締酒駕勤務。記者邵心杰／翻攝
中秋節是國人親朋好友團聚的日子，烤肉餐敘難免會飲酒助興，台南市警五分局連假期間一連規畫4天的夜間取締酒駕勤務。記者邵心杰／翻攝
台南4名機車騎士均交通違規後被攔下，全身散發酒氣，經酒測後均超標，市警五分局依違反公共危險罪嫌送辦。記者邵心杰／翻攝
台南4名機車騎士均交通違規後被攔下，全身散發酒氣，經酒測後均超標，市警五分局依違反公共危險罪嫌送辦。記者邵心杰／翻攝

酒測 超標 酒駕

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