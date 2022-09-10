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連續兩天就是要匯款百萬給網友 警苦勸老婦別上當
台北市70多歲王姓婦人，認識網友後被對方說服，要將大筆存款匯給對方投資，她第一次被銀行勸阻，第二天不死心換理由仍要匯款，中正一分局警方趕到現場，苦口婆心勸阻。
中正一警分局博愛路派出所，日前接獲台灣銀行武昌分行通報，有民眾疑似遭到詐騙，警員黃昱愷、王子禎前往查看。王姓婦人聲稱為繳房貸，要轉帳200萬元，但轉帳金額太過龐大，行員察覺有異，立即通報警方到場關懷協助查證。
經了解，年約70多歲的王婦透過網路認識網友，網友以投資未上市股票名義，慫恿她匯款到指定銀行帳戶，並表示未來獲利可觀，想發財動作要快！
在網友不斷鼓吹下，王婦第一天就到武昌分行要匯款100萬元，行員察覺異狀通報警方，員警好說歹說，好不容易才成功阻止匯款。
事隔不到24小時，王婦又出現在同一家銀行，這次堅稱為繳房貸，急需匯款200萬至自己的另一個國泰銀行帳戶，要求行員協助辦理。
行員眼見王婦堅持匯款十分可疑，再次通報博愛所員警查處，警方現場分享多件類似詐騙案例，才即時勸阻王女匯款，保住珍貴的退休金。
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