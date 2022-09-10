快訊

哈利梅根將出席女王國葬！出走英國後首度與王室團聚

梅花颱風逼近 北部、東北部明起雨彈襲4天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連續兩天就是要匯款百萬給網友 警苦勸老婦別上當

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市70多歲王姓婦人，認識網友後被對方說服，要將大筆存款匯給對方投資，她第一次被銀行勸阻，第二天不死心換理由仍要匯款，中正一分局警方趕到現場，苦口婆心勸阻。

中正一警分局博愛路派出所，日前接獲台灣銀行武昌分行通報，有民眾疑似遭到詐騙，警員黃昱愷、王子禎前往查看。王姓婦人聲稱為繳房貸，要轉帳200萬元，但轉帳金額太過龐大，行員察覺有異，立即通報警方到場關懷協助查證。

經了解，年約70多歲的王婦透過網路認識網友，網友以投資未上市股票名義，慫恿她匯款到指定銀行帳戶，並表示未來獲利可觀，想發財動作要快！

在網友不斷鼓吹下，王婦第一天就到武昌分行要匯款100萬元，行員察覺異狀通報警方，員警好說歹說，好不容易才成功阻止匯款。

事隔不到24小時，王婦又出現在同一家銀行，這次堅稱為繳房貸，急需匯款200萬至自己的另一個國泰銀行帳戶，要求行員協助辦理。

行員眼見王婦堅持匯款十分可疑，再次通報博愛所員警查處，警方現場分享多件類似詐騙案例，才即時勸阻王女匯款，保住珍貴的退休金

詐騙 退休金

延伸閱讀

47歲婦網戀被詐 險匯4百萬結婚基金 霸氣警一句話嚇退騙徒

影／熟女聽到歹徒叫「老婆」 心防潰堤約定轉帳匯400萬

專家教你保／善用房貸壽險 填補保障缺口

首份薪水想給母驚喜卻匯錯戶頭 對方拒還一句話耍賴…孝順女兒淚崩

相關新聞

國道飆180公里釀2人喪命 只賠10萬元就雙手一攤喊沒錢

陳姓粗工無照在國道1號以時速180公里狂飆失控，害一旁小貨車王姓駕駛、郭姓乘客受波及翻車慘死，陳一審被依過失致死罪判2年...

連續兩天就是要匯款百萬給網友 警苦勸老婦別上當

台北市70多歲王姓婦人，認識網友後被對方說服，要將大筆存款匯給對方投資，她第一次被銀行勸阻，第二天不死心換理由仍要匯款，...

拒警盤查還動手揮擊致傷 阿伯悔悟捐款做公益換減刑

61歲吳姓男子今年4月20日因騎電動自行車搖擺不定，經警發現尾隨其後，又發現他紅燈左轉，攔查後發現他身上有酒味，欲查證其...

賣「豬仔」有共犯 李振豪重裁羈押

曾在國片「角頭」客串臨演的竹聯幫東堂成員李振豪，被控勾結人蛇集團誘騙八十八名國人赴柬埔寨，並以每人一萬八千美元價碼當成「...

「角頭」臨演李振豪涉人蛇重裁羈押 進看守所過中秋

曾在國片「角頭」客串臨演的竹聯幫東堂成員李振豪，被控勾結人蛇集團誘騙88名國人赴柬埔寨，再將每人以1萬8千美金當成「豬仔...

國有地查獲孳生源挨罰3千 南區分署辯稱非行為人被打臉

台南市衛生局人員去年7月22日執行登革熱病媒蚊密度調查時，在國有財產署南區分署經管新化區國有土地上，發現一個白色桶子積水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。