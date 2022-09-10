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國道飆180公里釀2人喪命 只賠10萬元就雙手一攤喊沒錢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓粗工無照在國道1號以時速180公里狂飆失控，害一旁小貨車王姓駕駛、郭姓乘客受波及翻車慘死，陳一審被依過失致死罪判2年6月，家屬痛批他承諾賠償480萬元才調解，只付10萬元得知無法緩刑就雙手一攤喊沒錢，二審考量加重刑度事由、家屬意見，撤銷改判他2年10月，可上訴。

 檢警調查，陳男去年2月7日晚上10點多開朋友的車在國道1號以時速180公里狂飆，行經國1南下195公里處時，未注意前車已經打左方向燈準備切進車道，陳隨即失控撞向左方1輛小貨車，造成對方打轉跨越右車道翻覆路肩。

包括小貨車王姓駕駛、後座郭姓乘客都被高速甩出車外，郭更是頭部重創當場顱骨破裂腦漿溢出當場慘死，王姓駕駛雖緊急送醫搶救，但也因腦出血、骨折及全身重傷不治身亡，陳肇事後則留在現場接受警方調查。

彰化地院一審勘驗行車記錄器、參酌鑑定報告等，認定陳時速高達180公里嚴重超速，且不顧前車狀況、未保持安全距離，才導致失控撞擊左側小貨車，為肇事主因。

一審認為陳無駕照、犯後自首，但造成2人喪命家屬天人永隔，所生損害十分嚴重，也考量陳犯後坦承並和家屬各以180萬元、300萬元達成調解，但僅支付10萬元後就表示沒能力繼續賠償，依無駕駛執照駕車過失致人於死罪，判他2年6月。

被害家屬不服請求檢方上訴，主張陳男無駕照還嚴重超速，造成2條人命死亡，事後雖和2名死者家屬和解，但除了拿10萬元給其中1名家屬外，陳在得知無法獲緩刑下，竟表示不再繼續賠償，態度不佳，認為不宜輕縱。

台中高分院二審就原判決量妥適與否做審理，發現一審未依道路交通管理處罰條例第86條第1項中，汽車駕駛人無駕照駕車規定加重其刑，另考量家屬痛批陳不聞不問、態度惡劣，兩手一攤說沒錢欺騙他們等，撤銷改依同法判他2年10月。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

駕照 國道 車道

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