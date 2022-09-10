拒警盤查還動手揮擊致傷 阿伯悔悟捐款做公益換減刑

61歲吳姓男子今年4月20日因騎電動自行車搖擺不定，經警發現尾隨其後，又發現他紅燈左轉，攔查後發現他身上有酒味，欲查證其身分遭拒，對員警咆哮外，還動手揮擊員警手臂致瘀青，犯妨害公務執行罪被判5月，他多次向員警致歉，捐款1萬5千元給公益團體後和解，二審改判2月。

據調查，4年前吳男因酒後騎機車被判2月，未料，案發當天晚間11時許，他在台南安南區因騎乘電動自行車搖擺不定，經員警發現而尾隨在後，又發現他紅燈左轉，員警跟隨他到騎樓，停車後欲走入屋內，警方攔查後發現其身上有酒味，詢問其年籍欲查證身分。

未料，他不配合且對警方咆哮，並與警方拉扯，甚至以手揮擊員警的手臂，造成員警右手肘及右手前臂挫傷併瘀青，一審認他犯妨害公務執行罪，處5月徒刑。

吳男酒醒後發現犯下大錯，多次前往警局致歉，並與員警和解，表示願意原諒他，也同意他捐款1萬5千元給指定公益團體作為和解條件。吳男對其犯行深感懊悔，請求法官減刑。

台南地院合議庭指出，原審審理中，吳男雖未坦承犯行，也未與員警達成民事上和解而獲得其諒解，原審判決後，5月底則員警達成和解，並依和解條件履行捐款1萬5千元給指定公益團體，取得其諒解。

惟念及吳男審理中終能坦承犯行，已知己錯，並與員警達成和解，足見吳男確已真心悔悟，且積極彌補損害，犯後態度尚佳，因而撤銷改判2月，不得上訴。

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