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首度以國王身分進入白金漢宮 查理三世和民眾握手寒暄

「角頭」臨演李振豪涉人蛇重裁羈押 進看守所過中秋

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

曾在國片「角頭」客串臨演的竹聯幫東堂成員李振豪，被控勾結人蛇集團誘騙88名國人赴柬埔寨，再將每人以1萬8千美金當成「豬仔」賣給詐團，檢方日前起訴李男共9人，有6名在押被告獲法院交保，檢方不服抗告，台灣高等法院前天撤銷其中4人裁定，台北地院9日再開羈押庭，法院認為李男等人有逃亡、串滅證之虞，裁定羈押禁見，要進看守所過中秋。

同案裁押包括與李振豪地位同，同屬人蛇集團主謀的林晉宇，金主黃炫逢、共犯陳思瑋；另兩名交保被告鄭學鴻、陳均翰，在全案僅負責招募、接送等行為，對組織內部分工所知有限，並非主導者，無串共滅證之虞，維持交保。

裁定指出，李振豪、林晉宇、黃炫逢及陳思瑋雖否認犯行，但依起訴書所指被害人與同案被告的證述，還有通訊軟體對話紀錄，認定李男等人對人口販運的議定價格、分派任務、獲利計算、保管基金零用金、支出計算、聯繫接應、協助監視，有重大犯罪嫌疑。

裁定指出，全案牽涉境外犯罪，迄今有多名共犯在檢柬埔寨，有相當理由足認李振豪4人有畏罪逃亡之虞，且4人均屬集團階層較高的核心人物，有較高機率與尚未到案的共犯、證人勾串滅證，有羈押原因及必要；李男昨由女友陪同到法院報到，女友獲悉男友秋節前再度回籠，表情落寞。

檢方調查，以李振豪為首的「賣豬仔」集團，在網路以高薪誘騙民眾前往柬埔寨從事博弈客服工作，實際上被害人到柬國卻從事電信詐騙，若不從就會遭毆打電擊，甚至沒飯吃，總計有八十八名國人受騙出國。

據調查，李振豪與林晉宇原分屬不同人蛇集團，林男部分每送1人到柬埔寨，當地詐團就會支付1萬7千元至1萬8千元美金，林男雖騙了31人出國，但只收到部分款項，2022年起，林男加入比較賺錢的李振豪集團，再騙57人出國，犯罪所得近1千5百萬元。

竹聯幫東堂成員李振豪（中）涉人口販運被法院重裁羈押。記者林俊良／攝影
竹聯幫東堂成員李振豪（中）涉人口販運被法院重裁羈押。記者林俊良／攝影

人蛇集團 柬埔寨

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