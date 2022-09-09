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誘台人赴柬埔寨從事詐騙 4被告改羈押禁見

中央社／ 台北9日電

以李姓、林姓男子為首的人口販運集團，涉嫌詐騙台灣民眾到柬埔寨從事電信詐騙，檢方移審4名在押被告，北院裁定交保，高院撤銷發回更裁。北院今天審理後，裁定4人羈押禁見。

台北地檢署起訴指出，以林男、李男為首的人口販運集團，自去年11月起利用臉書（Facebook）刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高額薪資等內容，誘騙失業、高額負債、八大行業等經濟狀況不佳或生活困頓的年輕人前往柬埔寨。

檢方調查，人口販運集團以每人1萬7000至1萬8000美元（約新台幣55萬元）不等金額，向柬埔寨買家販賣被騙的年輕人，犯罪所得超過新台幣1000萬元。據統計，被害者共88人，檢警自柬埔寨救回18人，另有1人被救出但還沒回台、3人還未出境就獲救。

北檢2日依刑法買賣人口罪、詐欺未遂罪、意圖營利以詐術使人出國、妨害自由、違反組織犯罪防制條例等罪，起訴林男、李男等9名被告，並將6名在押被告移審北院。

台北地方法院審理後，裁定李男70萬元交保，其餘5人各以20萬元至40萬元不等金額交保，並均限制住居、出境、出海，且均應每週向限制住居地的轄區派出所報到1次。檢方不服，提起抗告。

台灣高等法院審理後，認定李男、林男、陳男、黃男4人是集團階層較高的核心人物，此案涉境外犯罪，且有多數共犯仍在柬埔寨，撤銷原裁定，發回台北地方法院更為適當裁定。另2名被告則駁回抗告確定。

台北地方法院今天下午再開羈押庭，合議庭認定4人涉犯最輕本刑5年以上重罪，且有勾串、滅證、逃亡之虞，晚間裁定羈押禁見。

柬埔寨 電信詐騙

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