國有地查獲孳生源挨罰3千 南區分署辯稱非行為人被打臉

台南市衛生局人員去年7月22日執行登革熱病媒蚊密度調查時，在國有財產署南區分署經管新化區國有土地上，發現一個白色桶子積水並已孳生病媒蚊幼蟲，經通知未限期改善，依違反傳染病防治法裁處3000元，南區分署辯稱附近住戶資源回收所為，但不為法官所接受，駁回行政訴訟。

南區分署指出，衛生局人員在新化區新豐段土地上，發現一白色水桶積水並已孳生病媒蚊幼蟲且未依規定清除。8月11日派員勘查後，據鄰近攤商表示，孳生病媒蚊的資源回收物是附近林姓住戶的母親所堆置，已將實際行為人資料提供衛生局外，通知林男同月31日前移清除地上物。

南區分署表示，林男主張已清理及清除地上物，衛生局僅以南區分署為土地的管理機關而認具有管理、維護的權責，未積極稽查確認實際行為人後對實際行為人裁處或通知改善。

衛生局指出，去年7月22日稽查時，在新化區新豐段地號上，發現白色水桶積水孳孳生登革熱病媒蚊幼蟲，相關照片包含違規地址、白色水桶積水及採集的病媒蚊幼蟲等內容，且舉發通知書經兩位查報人員確認後簽章無誤。

衛生局認為，該孳生源查獲地點位在「財政部國有財產署」管理的土地範圍，對該場所的衛生狀況最為了解，並具有實質管領力，自應隨時注意有無積水容器，並妥善管理清除，以避免孳生病媒蚊蟲；且不論係自然或人為原因致生積水孳生源，也不問是何人放置，均不影響管理單位對其所管場所應負的孳生源清除責任。

林男表示，該私用場所已經很久以前就未再承租使用，且該場所的相關器材、用具、木板皆已清理，並且清除。

台南地院指出，該地號土地屬南區分署管理範圍，既無法證明該白色水桶是他人所有或他人置放使用，南區分署對於該病媒蚊查獲地點具有事實上管領能力，即應盡注意該土地上是否有登革熱病媒蚊及其孳生源而負有主動清除之責。