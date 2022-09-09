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中秋警連日取締酒駕專案 台南永康首日3件酒駕仍是餐宴

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南警方中秋節連續4天「加強取締酒後駕車專案」，白天交通安全疏導崗，夜間取締酒駕、防制危險駕車及「區域聯防」專案；永康分局連假首日查獲3件酒駕都是參加餐宴飲酒，另統計這周已取締22件、17件公共危險罪嫌移送，5件行政裁罰。

永康分局交通組組長葉敏旭說，今年1至8月酒後駕車發生交通事故99件，相較去年同期酒後駕車發生交通事故124件，雖然減少25件，但中秋節宴飲增加，為避免憾事發生，永康分局自連假前9月8日至9月11日4天擴大取締酒後駕車，同時不定時擇易發生酒駕違規及肇事路段、時段，提高執法密度及強度，防制酒駕事故發生。

永康分局表示，加強專案性勤務運用組合警力，結合分局力量，以守望、巡邏及路檢等勤務方式，並針對有治安熱點採跨區域聯合威力巡邏，聯外道路守望，提高見警率，除展現威嚇作用，防止交通事故有效維護治安。

永康分局分局長甘炎民表示，連假期間針對重大違規嚴格執行，確保交通順暢，請民眾勿有僥倖心態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋警連續四日取締酒駕專案，台南首日3件酒駕仍是參加餐宴。記者周宗禎／翻攝
中秋警連續四日取締酒駕專案，台南首日3件酒駕仍是參加餐宴。記者周宗禎／翻攝
中秋警連續四日取締酒駕專案，台南首日3件酒駕仍是參加餐宴。記者周宗禎／翻攝
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中秋警連續四日取締酒駕專案，台南首日3件酒駕仍是參加餐宴。記者周宗禎／翻攝
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