弱勢男腳痛偷車騎70公尺 竊盜罪拘役上訴改判免刑確定

台中蔡姓男子偷1輛兒童自行車一審簡易庭被依竊盜罪判拘役20日，他上訴求減刑，二審合議庭發現蔡領有中度身障證明、輕度智能障礙，當下是因腳痛才偷騎非意在變賣，且騎70公尺就脫鏈棄車，考量雙方已和解，蔡受精神、智能影響等，減刑後猶嫌過重，撤銷改判他免刑，全案確定。

檢警調查，蔡男去年9月8日下午5點多件路邊停放1輛自行車，見四下無人竟直接順手牽羊騎走，直到當晚11點多劉姓失主發現，這才驚覺買給小孩價值2000多元的自行車不翼而飛，警方獲報調閱監視器逮人。

蔡男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，檢方偵結依竊盜罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑，台中地院一審沙鹿簡易庭依竊盜罪判他拘役20日，得易科罰金。

蔡男不服上訴，台中地院二審合議庭認為，蔡男雖罪證確鑿，但經查他領有中度身心障礙證明，並有輕度智能障礙併精神病，可認定他情緒及行為控管不能與一般人同視。

合議庭也考量，蔡竊取腳踏車是為了要代步，並非意在轉售牟利，犯罪情節及惡行實屬輕微，且他蔡審理期間也和被害人和解，認為他上訴主張求輕判有理由，應予以撤銷改判。

合議庭審酌，蔡當時因為腳痛沒辦法走路才偷自行車，且往前騎乘沒多久就因為自行車脫鏈而棄置路旁，加上該車屬於後方有裝輔助輪之兒童腳踏車，尋獲地點只離被害人家約70公尺，自行車也無毀損。

法院認為，可見蔡對於現實狀況確實和常人迥異，顯然其行為確有受到精神、智能障礙影響，對於不得任意侵害他人財產概念不能與一般人同視。