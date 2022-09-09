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天九牌藏身壯圍食品加工廠 警攻堅破獲逮21人

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣壯圍鄉一間食品加工廠近來疑有聚賭情形，警方獲報成立專案小組偵辦，昨天見時機成熟前往查緝，發現一群人大玩天九牌賭博財物，當場逮獲賭場主持人、賭客等21人，查扣賭具及賭資4500元，全案依賭博罪、社會秩序維護法送辦。

該賭場長期藏身在郊區一間食品加工廠，且利用監視器監控、加設二道門禁，以躲避警方查緝。礁溪警分局接獲情資，經專案小組蒐證，掌握賭場位置、賭博時段，昨天見時機成熟，晚間8點多出動優勢警力強力攻堅，破除二道門禁，一舉破獲。

警方逮獲洪姓賭場主持人、賭客、在場人等21名，查扣賭具1副天九牌與3顆骰子、1台監視器主機，以及含抽頭金的賭資4500元；洪姓主持人被依賭博罪移送宜蘭地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。警方表示，賭場容易衍生治安事件，中秋連假3天持續掃蕩賭博等不法情事。

警方查扣現場賭具、賭資4500元。記者林佳彣／翻攝
警方查扣現場賭具、賭資4500元。記者林佳彣／翻攝
該間賭場藏身壯圍鄉一間食品加工廠，警方昨見時機成熟攻堅，一舉逮獲現場21人。記者林佳彣／翻攝
該間賭場藏身壯圍鄉一間食品加工廠，警方昨見時機成熟攻堅，一舉逮獲現場21人。記者林佳彣／翻攝

賭博 賭場 監視器

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