天九牌藏身壯圍食品加工廠 警攻堅破獲逮21人

宜蘭縣壯圍鄉一間食品加工廠近來疑有聚賭情形，警方獲報成立專案小組偵辦，昨天見時機成熟前往查緝，發現一群人大玩天九牌賭博財物，當場逮獲賭場主持人、賭客等21人，查扣賭具及賭資4500元，全案依賭博罪、社會秩序維護法送辦。

該賭場長期藏身在郊區一間食品加工廠，且利用監視器監控、加設二道門禁，以躲避警方查緝。礁溪警分局接獲情資，經專案小組蒐證，掌握賭場位置、賭博時段，昨天見時機成熟，晚間8點多出動優勢警力強力攻堅，破除二道門禁，一舉破獲。