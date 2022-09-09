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軍醫院護理師更衣室驚見秘錄器 涉案醫妨害秘密罪函送

軍醫院護理師更衣室驚見秘錄器 涉案醫妨害秘密罪函送

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國軍高雄總醫院屏東分院護理師更衣室竟遭裝秘錄器，護理師發現秘錄器裝在冷氣上方，護理師向院方反應，但院方態度消極，有2名護理師因而辭職。警方獲報調查，本月2日將涉案醫師依妨害秘罪函送檢方偵辦。國軍高雄總醫院屏東分院院長對此表示，不接受採訪。

據了解，更衣室有5名護理師共用，今年6月17日護理師上完大夜班發現秘錄器裝在冷氣上方，跟院方反應院方還將攝影機還給醫師，手邊掌握影像資料沒有更衣影片，僅有更衣室空景，與醫師拿著手機，對著攝影機調整鏡頭角度畫面，但背景是醫師辦公休息室，但一想到還是會害怕，經常做惡夢，希望司法還她們公道。

涉案醫師雖然承認東西是他的，但秘錄器遺失了。警方將涉案醫師依妨害秘罪函送偵辦；對此國軍高雄總醫院屏東分院院長說，不接受採訪，只會相關稿件回應，會再請關人士聯絡。

國軍高雄總醫院屏東分院今年7月發生72歲老婦肺積水引水手術時，手術刀片卡在體內，轉院取出刀片後3天死亡，現又發生秘錄器事件。

國軍高雄總醫院屏東分院護理師更衣室竟遭裝秘錄器，涉案醫師被依妨害秘密罪函送偵辦。圖／取自Google Maps
國軍高雄總醫院屏東分院護理師更衣室竟遭裝秘錄器，涉案醫師被依妨害秘密罪函送偵辦。圖／取自Google Maps

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