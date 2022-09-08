柬埔寨詐騙案「角頭」臨演交保遭撤 高院：逃亡機會高

曾在國片「角頭」客串臨演的竹聯幫成員李振豪、金主黃炫逢及幫派分子林晉宇等人涉嫌在網路高薪誘騙國人赴柬埔寨行賣「豬仔」人口販運之實，檢方起訴9人，有6人在押，台北地方法院分案後，2日裁定交保。檢方不服而提抗告，台灣高等法院今撤銷李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢部分，發回北院，而鄭學鴻、陳均翰抗告駁回。

台北地檢署共起訴9人，有6人偵查中即羈押禁見，北院裁定羈押被告全部交保，其中李振豪以70萬元交保、林晉宇以40萬元交保、陳思瑋以30萬元交保、黃炫逢以20萬元交保、鄭學鴻以30萬元交保、陳均翰以20萬元交保，6人都限制住居、出境、出海，且命他們應每周向限制住居地的轄區派出所報到1次。

檢方不服，提起抗告。高院認為依起訴書所指的被害人與同案被告證述、卷附及扣案證據，足認李、林、陳、黃涉嫌接洽、議定價格、分派任務、招募、獲利計算、保管基金零用金、應徵者地接送、支出計算、聯繫接應、協助監視，犯罪嫌疑重大。

而李振豪等4人都是集團階層較高的核心人物，高院認為比其他成員熟悉集團內部細節、分工、金流去向，有較高機率與還沒到案的共犯、證人，勾串、滅證。

這起案件涉及境外犯罪，且有共犯在逃，多數共犯仍在柬埔寨，高院認為李等4人有逃亡海外之虞，若命具保、責付或限制住居，難保後續訴訟程序能順利進行，檢方抗告有理。