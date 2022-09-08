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竹市府認定牙醫罵鄰性無能、基因差卻敗訴 要重審了！

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

經營音樂學苑的黃姓夫妻向新竹市警第一分局提出性騷擾申訴，指陳姓牙醫寄送寫著「無理潑婦身材矮扁」「懼內性功能障礙」的包裹，問「現在還性功能障礙嗎？需要幫手嗎？」，分局認為性騷擾成立。陳提再申訴、訴願遭駁，改打行政訴訟，台北高等行政法院判訴願決定及原處分均撤銷。新竹市政府上訴，最高行政法院今廢棄、發回更審。

另外，陳姓牙醫因在診所門口燒物品，與黃妻起爭執，2016年5月10日晚間他在學苑店面鐵捲門夾上寫著「娶錯老婆如何快樂？公開場合承認自己性功能差，這亦表示出自己軟弱及不負責任的個性，為了妻子的需要應早點就醫」的字條，上頭還寫「基因學上要生出優秀子女主要由母親基因決定，愚蠢缺乏智慧的母親如何生出及教育出好的子女？如同先天不良後天失調。能否嫁娶到好的配偶是需要智慧的，不要隨便罵別人算什麼東西？」新竹地方法院依散布文字誹謗罪判陳拘役50日，台灣高等法院2017年2月駁回陳上訴定讞。

本件行政訴訟源於黃姓夫妻2019年5月31日向警方提出性騷擾申訴，指在同年3月18日收到陳寄送的包裹，同樣揶揄夫妻倆的身材、「性功能障礙」，讓他們感到不舒服。第一分局調查後，認為成立性騷擾，陳向新竹市政府提再申訴，竹市性騷擾防治委員會決議「再申訴駁回」，性騷擾事件成立；陳提訴願，經決定駁回。

陳姓牙醫表示，沒有明確的證據可證明包裹是他寄的，筆跡類似之說也令他不服氣，他主張世上筆跡、容貌體型類似的狀況不少，何況包裹信封上的地址是打字的，顯然寄信者不想透露筆跡，但信封又有手寫文字，有違常理。陳還說，信件文字的重點應該是「瞧不起、鄙視、嘲諷」，新竹市政府卻認定有性騷擾意涵，太牽強。

市府認為，包裹所附信件稱黃「性功能障礙」，以及指黃妻「隨便罵別人算什麼東西」的文字，與2016年陳夾在鐵捲門上的字條用語相同，性騷擾防治委員會決議性騷擾事件成立並無違誤。

北高行審理後認為，兩案的筆跡有所不同，難以認定包裹就是陳姓牙醫所交寄，陳是否有性騷擾還有可疑之處，他訴請撤銷原處分、訴願決定有理，應予准許。

新竹市政府不服，上訴最高行政法院，最高行認為一審理由不備，廢棄原判決、發回北高行更審。

陳姓牙醫遭新竹市政府認定對經營音樂學苑的黃姓夫妻有性騷擾行為，陳提行政訴訟，台北高等行政法院判訴願決定及原處分均撤銷；市府上訴，最高行政法院今廢棄原判決、發回北高行。圖／聯合報系資料照
陳姓牙醫遭新竹市政府認定對經營音樂學苑的黃姓夫妻有性騷擾行為，陳提行政訴訟，台北高等行政法院判訴願決定及原處分均撤銷；市府上訴，最高行政法院今廢棄原判決、發回北高行。圖／聯合報系資料照

性騷擾 新竹 牙醫

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