竹市府認定牙醫罵鄰性無能、基因差卻敗訴 要重審了！

經營音樂學苑的黃姓夫妻向新竹市警第一分局提出性騷擾申訴，指陳姓牙醫寄送寫著「無理潑婦身材矮扁」「懼內性功能障礙」的包裹，問「現在還性功能障礙嗎？需要幫手嗎？」，分局認為性騷擾成立。陳提再申訴、訴願遭駁，改打行政訴訟，台北高等行政法院判訴願決定及原處分均撤銷。新竹市政府上訴，最高行政法院今廢棄、發回更審。

另外，陳姓牙醫因在診所門口燒物品，與黃妻起爭執，2016年5月10日晚間他在學苑店面鐵捲門夾上寫著「娶錯老婆如何快樂？公開場合承認自己性功能差，這亦表示出自己軟弱及不負責任的個性，為了妻子的需要應早點就醫」的字條，上頭還寫「基因學上要生出優秀子女主要由母親基因決定，愚蠢缺乏智慧的母親如何生出及教育出好的子女？如同先天不良後天失調。能否嫁娶到好的配偶是需要智慧的，不要隨便罵別人算什麼東西？」新竹地方法院依散布文字誹謗罪判陳拘役50日，台灣高等法院2017年2月駁回陳上訴定讞。

本件行政訴訟源於黃姓夫妻2019年5月31日向警方提出性騷擾申訴，指在同年3月18日收到陳寄送的包裹，同樣揶揄夫妻倆的身材、「性功能障礙」，讓他們感到不舒服。第一分局調查後，認為成立性騷擾，陳向新竹市政府提再申訴，竹市性騷擾防治委員會決議「再申訴駁回」，性騷擾事件成立；陳提訴願，經決定駁回。

陳姓牙醫表示，沒有明確的證據可證明包裹是他寄的，筆跡類似之說也令他不服氣，他主張世上筆跡、容貌體型類似的狀況不少，何況包裹信封上的地址是打字的，顯然寄信者不想透露筆跡，但信封又有手寫文字，有違常理。陳還說，信件文字的重點應該是「瞧不起、鄙視、嘲諷」，新竹市政府卻認定有性騷擾意涵，太牽強。

市府認為，包裹所附信件稱黃「性功能障礙」，以及指黃妻「隨便罵別人算什麼東西」的文字，與2016年陳夾在鐵捲門上的字條用語相同，性騷擾防治委員會決議性騷擾事件成立並無違誤。

北高行審理後認為，兩案的筆跡有所不同，難以認定包裹就是陳姓牙醫所交寄，陳是否有性騷擾還有可疑之處，他訴請撤銷原處分、訴願決定有理，應予准許。