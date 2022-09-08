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KKday營業秘密遭竊 聲明深感遺憾、全力備戰疫後旅遊

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導

知名旅遊體驗平台KKday近期發現公司營運系統遭不明人士非法登入，竊取該公司合作廠商名稱、商品名稱、商品明細、銷售日期及數量、成本、金額及客戶流量分析等商業機密資料，調查局資安工作站搜索約談5人到案，全案朝刑法妨害電腦使用罪及洩漏工商秘密罪偵辦。

KKday回應，公司一直以來十分重視資安，並早已取得 ISO 27001資安認證，故能在發生的第一時間，充分掌握狀況並將相關證物呈報檢調機關。

KKday表示，對於此事深感遺憾，已主動配合調查局調查，相關資訊依調查局公布為主，目前公司營運一切如常，全力備戰疫後跨境旅遊、深耕在地國旅體驗。

調查局與KKday公司合作，清查內部系統連線紀錄，發現受害公司離職員工竊密，資安站於8月29日會同台北市調查處，動員20人兵分多路同步於台北、桃園等地區搜索涉案人員住所及公司，約談陳等5人到案， 查扣非法竊取資料及大量涉案數位證物。

知名旅遊體驗平台KKday爆營業秘密遭竊。圖／調查局提供
知名旅遊體驗平台KKday爆營業秘密遭竊。圖／調查局提供

資安

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