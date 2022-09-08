假牙換到一半遭衛生局稽查 發現無照醫師非法執業18年

高雄52歲陳姓男子僅高職畢業，未取得合法牙醫師資格，在自家大樓擺設相關牙科診療設備，替病患看診長達18年；直到今年初遭高雄市政府衛生局人員稽查此事才曝光。因犯後坦承犯行，深具悔意，地院審理後，將陳男依違反醫師法處6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑兩年。

判決指出，陳男自2004年起，在自家大樓擺設相關牙科診療設備，替病患看診長達將近18年，直到今年1月14日上午9時50分許，陳正在替病患安裝假牙時，遇市府衛生局人員前往稽查，撞見他擅自執行牙醫師業務，還收取現金牟利，才讓非法執行醫療業務一事曝光。

警詢、偵查時，陳男都坦承犯行，被檢方依違反醫師法起訴；審理期間，他自述僅有高職畢業，遭查獲後，改行從事農作，靠每月約2萬元收入為生，且犯後深具悔意。

地院認為，陳男未具合法牙醫師專業資格，擅自執行牙醫醫療業務，對患者生命及身體健康造成潛在風險及危害，更破壞醫療體系健全與發展。