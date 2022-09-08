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假牙換到一半遭衛生局稽查 發現無照醫師非法執業18年

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄52歲陳姓男子僅高職畢業，未取得合法牙醫師資格，在自家大樓擺設相關牙科診療設備，替病患看診長達18年；直到今年初遭高雄市政府衛生局人員稽查此事才曝光。因犯後坦承犯行，深具悔意，地院審理後，將陳男依違反醫師法處6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑兩年。

判決指出，陳男自2004年起，在自家大樓擺設相關牙科診療設備，替病患看診長達將近18年，直到今年1月14日上午9時50分許，陳正在替病患安裝假牙時，遇市府衛生局人員前往稽查，撞見他擅自執行牙醫師業務，還收取現金牟利，才讓非法執行醫療業務一事曝光。

警詢、偵查時，陳男都坦承犯行，被檢方依違反醫師法起訴；審理期間，他自述僅有高職畢業，遭查獲後，改行從事農作，靠每月約2萬元收入為生，且犯後深具悔意。

地院認為，陳男未具合法牙醫師專業資格，擅自執行牙醫醫療業務，對患者生命及身體健康造成潛在風險及危害，更破壞醫療體系健全與發展。

考量坦承犯行，態度尚可，無前科紀錄，再參酌資力及所犯情節、所生危害；地院審理後，將陳男依非法執行醫療業務罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，須向公庫支付10萬元，接受2場法治教育，緩刑2年，需付保護管束，沒收查扣物品，及追徵5萬犯罪所得。

高雄52歲陳姓男子僅高職畢業，未取得合法牙醫師資格，非法執業18年，被依違反醫師法判6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑兩年。記者陳弘逸／攝影
高雄52歲陳姓男子僅高職畢業，未取得合法牙醫師資格，非法執業18年，被依違反醫師法判6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑兩年。記者陳弘逸／攝影

醫師 牙醫 衛生局

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