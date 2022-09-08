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里長疑涉勒索建商400萬被訴 稱房屋受損賠償獲判無罪
新北市中和區錦昌里長范文輝，先前被起訴在2018年時利用職務之便，向在里內施工的建商索財，不法獲利4百萬餘；但新北地方法院認為范文輝拿的錢是補償房子因施工造成的損壞，並沒有以不法手段獲得，判決無罪。
檢方起訴，指范文輝因自身經濟狀況不佳，知悉轄內進行集合住宅工程，憑藉里長權勢，2018年6月起多陸續檢舉砂石車違停，再與建設公司協商，以檢舉、里民反映等事由，向建商勒索200萬元，最後建商無奈支付1百萬元。
范文輝食髓知味，又檢舉、反應工程砂石車阻擋通行，再藉機向建設公司要求以每坪17萬元購買兩戶各40坪的新建房屋，建商以建案每坪售價為45萬至50萬元，與范開的價格差別太大為由拒絕，范文輝卻因此向警方檢舉建商砂石車違法進出，又以里長名義向新北市府發送信件，檢舉砂石車毀損民宅，請工務局查處，並拿檢舉、阻擋大貨車通行證核發等事由，再次要脅建商交付300萬元得逞，依貪汙治罪條例等罪起訴。
范文輝否認犯行，稱他拿的錢是因為房租被破壞、土地被占用等問題賠償，並非犯罪所得。
新北地院合議庭認為，雖有證人指證范文輝要錢，但證人有說詞前後不一的情況，范文輝在工地一旁的住所，也確實有出現疑似因施工造成的損害等，加上砂石車也確實有違規之處，大貨車通行證申請也無需里長同意，認定罪證不足，判范文輝無罪。
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