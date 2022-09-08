黨產會不准出售有TTD大樓的台貿股權 中投公司提告輸了

中央投資公司向不當黨產處理委員會申請許可公開標售旗下的日本台灣貿易開發株式會社（台貿公司）全部股權，但黨產會不准，中投公司提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判中投公司敗訴，可上訴。

黨產會2016年11月2日認定中投公司是國民黨附隨組織，要求國民黨移轉持有全部中投公司股權為國有。中投公司2017年9月8日向黨產會申請許可公開標售旗下擁有日本東京貿易大樓（TTD大樓）的台貿公司全部股權，但黨產會決議駁回申請，中投公司不服提復查被駁回，便提行政訴訟尋求救濟。

北高行指出，中投公司申請許可公開標售股權，是出自於自身投資經營計畫、改善公司財務結構、增進投資效益的需求，是基於自身的利益，與黨產條例、相關許可辦法規定的「追求或促進政黨及附隨組織自身以外的公共利益」要件不符，也不是為了增進公共利益而有處分財產的必要。

北高行表示，TTD大樓位處日本東京精華地段，且目前是正常營運的商業大樓，另依中投公司的「日本台貿股權出售專案報告」，也記載「台貿公司營運穩定、淨值報酬率高」，TTD大樓皆維持在95％以上出租率，2014年至2016年每年稅後淨利將近1億日圓，累積盈餘約8.95億日圓，與台貿公司所欲更換設備費用相比，足以支應更新設備費用，不致產生營運危機並導致立刻減損股權或TTD大樓價值的狀況。

北高行認為中投公司申請許可辦理公開標售台貿公司股權，不符合法定要件，決議不准中投公司申請案的處分，沒有違誤，因此判中投公司敗訴。