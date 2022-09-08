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知名旅遊體驗平台KKday爆營業秘密遭竊 檢調搜索5人
國知名旅遊服務提供業者 進行 內部資安稽核時發現該公司 營運 系統 遭不明人士非法登入，竊取該公司 合作廠商名稱、商品名稱、商品明細、銷售 日期、銷售 數量、成本 金額及客戶流量 分析等商業機密資料， 調查局資安工作站搜索約談5人到案，陳姓女主嫌移送台北地檢署複訊後，檢方命陳女30萬元交保，全案朝刑法妨害電腦使用罪及洩漏工商秘密罪偵辦。
KKday成立於2014年，發跡於台北市，是台灣第一個專門提供旅遊體驗與行程的線上平台。目前蒐集的旅遊行程與體驗超過30萬種，遍佈全球92個國家、550個城市。
調查局與KKday公司合作，清查內部系統連線紀錄，發現受害公司離職員工竊密，為避免損害擴大。資安站於8月29日會同台北市調查處，動員20人兵分多路同步於台北、桃園等地區搜索涉案人員住所及公司，約談陳等5人到案， 查扣非法竊取資料及大量涉案數位證物 。
調查發現，陳女是KKday前資深員工，離職後進入競業公司Klook服務任職高階主管，以不當方法蒐集KKday公司內部帳號資訊，並於2021年起多次登入、瀏覽、下載及運用受害公司內部營業秘密，取得既有業務上之競爭優勢，嚴重侵害受害公司。
檢察官複訊後諭知陳女30萬元交保，其餘被各以10萬及3萬元交保。
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