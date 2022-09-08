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吳斯懷遭訴「煽惑」無罪檢上訴 男子踹警被拍辯腳抽筋

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨立委吳斯懷與「八百壯士」退伍軍士官陳抗與警察衝突，被訴煽惑他人犯罪罪。台北地方法院認為吳是對公共事務做政治性意見表達，受言論自由保障，判無罪。檢方與一審遭判拘役者上訴，台灣高等法院今行準備程序，吳斯懷稱檢方上訴無理由。

檢察官指控，2018年4月25日立法院召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」軍改公聽會，吳斯懷在立法院外高喊「加油、加油，我們進去，警察讓開」，號召群眾衝闖國會，涉犯刑法煽惑他人犯罪。

檢察官共起訴13人，7人依對公務員依法執行職務施強暴罪判拘役50日，有人判緩刑；另2人被控煽惑他人犯罪也判無罪，2人被控妨害媒體採訪涉強制罪無罪，1人涉傷害因和解判不受理。

北院審理後認為，吳斯懷未要求民眾破壞拒馬、襲警，不能僅憑他要求民眾靠攏，就認定犯罪。北院指言論自由是人民的基本權利，吳斯懷表達反對年金法案修法之意，用語沒有煽惑、蠱惑群眾違法、沒違背公共利益，只在對公共事務做政治性的意見表達，沒有主觀犯意。

檢方針對無罪部分上訴，高院今傳一審無罪的吳斯懷、黃華生、王寶芸、李宇燊和妨害公務遭處拘役50日的康豫民訊問。康豫民被控踢踹員警鄭碩堯，但他今表示當時鄭背對著他，應該無法直接指證遭他踢踹，也聲請傳鄭作證。

法官以一審勘驗結果詢問康豫民，當時是否站在鄭碩堯的左後方，且右腳有「晃動」的情形？康辯稱因心情緊張，腳「抽筋」而抖動，沒有妨害公務。

吳斯懷則主張無罪，並認為檢察官上訴沒有理由。

國民黨立法委員吳斯懷被控在2018年間號召群眾衝闖國會，涉犯刑法煽惑他人犯罪，一審判吳無罪，檢察官上訴，案件由台灣高等法院審理中。資料照片。記者高彬原／攝影
國民黨立法委員吳斯懷被控在2018年間號召群眾衝闖國會，涉犯刑法煽惑他人犯罪，一審判吳無罪，檢察官上訴，案件由台灣高等法院審理中。資料照片。記者高彬原／攝影

吳斯懷 檢察官 言論自由

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