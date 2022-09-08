桃園前市議員涉貪 夫婦互推卸責均起訴

桃園市議會前議員李雲強與妻子孫韻璇，涉嫌在李擔任第17屆桃園縣議員及第1屆桃園市議員期間，利用人頭詐領公費助理補助館289萬餘元，夫妻2人今天都被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。

依照地方民意代表支給及村里長事務補助費補助條例，直轄市議會議員每人可聘用6到8名公費助理，每人每月最高補助8萬元，另有補助總額24萬元門檻，須有實際從事議員助理相關工作才可請領。

起訴指出，李雲強夫婦明知助理補助相關規定，仍在2012年到2018年間利用徐姓男子和盧姓、楊姓2名婦人名義，詐領公費助理補助、助理春節慰勞金共289萬餘元。

偵訊時，李雲強否認犯行，辯稱聘書是妻子孫韻璇拿給他簽的，沒注意聘書內容為何，也不知道這些助理從事那些工作。不過，孫韻璇稱李雲強都知情，並指盧婦是李雲強建議，徐男也是李雲強找的，自己只負責保管人頭的銀行存摺、提款卡跟印章而已。

檢方調查，李雲強夫婦除了盧婦之外，與徐、楊2人談定每人每月4千元的人頭費，每半年支付一次，年底還會多給6千元紅包。不法所得則多半用於償還李雲強個人貸款，另有一小部分匯進孫韻璇個人帳戶。