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桃園前市議員涉貪 夫婦互推卸責均起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市議會前議員李雲強與妻子孫韻璇，涉嫌在李擔任第17屆桃園縣議員及第1屆桃園市議員期間，利用人頭詐領公費助理補助館289萬餘元，夫妻2人今天都被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。

依照地方民意代表支給及村里長事務補助費補助條例，直轄市議會議員每人可聘用6到8名公費助理，每人每月最高補助8萬元，另有補助總額24萬元門檻，須有實際從事議員助理相關工作才可請領。

起訴指出，李雲強夫婦明知助理補助相關規定，仍在2012年到2018年間利用徐姓男子和盧姓、楊姓2名婦人名義，詐領公費助理補助、助理春節慰勞金共289萬餘元。

偵訊時，李雲強否認犯行，辯稱聘書是妻子孫韻璇拿給他簽的，沒注意聘書內容為何，也不知道這些助理從事那些工作。不過，孫韻璇稱李雲強都知情，並指盧婦是李雲強建議，徐男也是李雲強找的，自己只負責保管人頭的銀行存摺、提款卡跟印章而已。

檢方調查，李雲強夫婦除了盧婦之外，與徐、楊2人談定每人每月4千元的人頭費，每半年支付一次，年底還會多給6千元紅包。不法所得則多半用於償還李雲強個人貸款，另有一小部分匯進孫韻璇個人帳戶。

檢方認為，李雲強夫婦行為同時涉犯貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」及刑法「使公務員登載不實公文書罪」，應從一重以貪汙治罪條例論罪。另外，李雲強夫婦還涉嫌用徐女、龔女、徐男和孫男名義詐領相關費用，但此部分罪證不足，不另做不起訴處分。

桃園市議會前議員李雲強與妻子孫韻璇，涉嫌在李擔任第17屆桃園縣議員及第1屆桃園市議員期間，利用人頭詐領公費助理補助館289萬餘元，夫妻2人今天都被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。記者陳俊智／攝影
桃園市議會前議員李雲強與妻子孫韻璇，涉嫌在李擔任第17屆桃園縣議員及第1屆桃園市議員期間，利用人頭詐領公費助理補助館289萬餘元，夫妻2人今天都被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。記者陳俊智／攝影

議員 桃園 貪汙

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