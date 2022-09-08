感恩餐會涉賄選遭辦 羅東鎮長喊冤、批檢方「辦藍不辦綠」

國民黨籍羅東鎮長吳秋齡遭檢舉涉嫌擺宴贈酒賄選，日前遭檢調搜索、約談，檢方訊後諭令20萬元交保。吳秋齡今日開記者會說明，不只議員、代表，羅東鎮23里更有17個里長到場力挺，高喊「白布染黑，懷璧其罪」、「鎮長加油」。她喊冤被說賄選，明顯是選擇性「辦藍不辦綠」的政治操作。宜蘭地檢署表示，該案件偵辦中，不予回應。

吳秋齡3月感恩餐會被檢舉涉嫌賄選，以每桌4500元代價，擺宴4桌宴請選民，餐後致贈每人1瓶紅酒，檢方日前依涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，諭令20萬元交保。

今天在宜蘭縣議員黃琤婷、羅東鎮民代表劉承賓與羅東鎮17位里長聲援下，吳秋齡再次出面說明來龍去脈。她指出，羅東鎮政推動與活動，有賴於許多志工的幫忙，每年會編列預算舉辦公所歲末餐會等4場感恩餐會，對象包含校長、家長會長、公所委員、公所志工團體、義消、義警、民防等，以答謝他們的辛勞。

吳秋齡指出，110年志工感恩餐會因疫情延期至今年3月合併舉辦，家長會長與校長未現身20日這場，因此30日在金門餐廳舉辦同屬性餐會，宴請對象是羅東鎮家長會長聯誼會成員與校長，有些非羅東鎮民，主要是感謝他們長期關心羅東鎮教育議題，協助推動「班班有冷氣」、「防疫隔板」等。

吳秋齡認為檢調是選擇性「辦藍不辦綠」且無限上綱，希望羅東鎮民用睿智與選票支持，不只還她清白，也還羅東一個乾淨的選舉環境。她呼籲對手不要再「白賊」、「抹黑」，要以正當手段來場君子之爭。