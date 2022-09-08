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彰化不二坊蛋黃酥遭仿冒警逮1人 業者委任律師提告

中央社／ 彰化8日電

警方破獲有人販賣假冒彰化不二坊的蛋黃酥；彰化不二坊指出，對於有人假冒招牌販賣蛋黃酥，目前檢警正在追查，也已委任律師提告，呼籲消費者不要購買來路不明的蛋黃酥。

內政部警政署保安警察隊第2總隊今天發布新聞稿指出，在彰化市查獲一名男子在網上佯裝代購「蛋黃酥」仿冒品，假造彰化不二坊的盒子混裝來路不明蛋黃酥，以每盒6顆新台幣400元售出，2年多來賣出上萬盒，獲利超過600萬元，警訊後依詐欺、偽造文書及違反商標法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

有媒體今天詢問彰化不二坊的回應；業者指出，從未授權網路平台、電商等管道販賣蛋黃酥，也沒有在網路上販售。

業者表示，對於不肖人士造成的侵害或造假，已交由檢警追查，也將委任律師提出相關訴訟，呼籲消費者不要購買來路不明的蛋黃酥，而不二坊也只有彰化1間店面，其他打著不二坊名號的商店，都和他們沒有關係。

彰化不二坊今年8月也在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文公告，請消費者認清6顆裝印有商標的塑膠盒裝，沒有商標的塑膠盒裝都是仿冒品，也提醒宅配一律都是紙盒包裝。

彰化 蛋黃酥 仿冒

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