割痔瘡送整形 醫美診所灌水詐保員工、病患20人起訴

北市某醫美診所涉嫌於2019至2021年間，透過診所業務遊說前往接受痔瘡手術的女性病患，利用麻醉同時進行割雙眼皮或雷射整形，再將原本需自費的醫美部分費用灌水到痔瘡手術，再向保險公司申請理賠詐保。台北地檢署今偵結，依詐欺等罪起訴診所4名行銷業務及16名女病患共20人。

全案起於一名李姓女中醫涉嫌協助病患詐取健保給付的案外案，檢警偵辦期間，在李女查扣的手機中發現，李女曾在通訊軟體中向身旁友人炫耀，自己去做了價值超過10萬元的整形手術，卻透過申請保險理賠一毛錢都不用花，覺得事有蹊蹺於是另案偵辦。

檢警進而查出，位於北市大安區的某醫美診所，利用罹患痔瘡的女病患上門求診時，由彭姓行銷業務主管和3名諮詢師，趁機遊說病患順道割雙眼皮或進行醫美電波療程、私密處雷射整形等自費項目，診所會配合將醫美自費部分併進醫療險可支付的痔瘡手術。