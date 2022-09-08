男網上賣遊戲點數欠稅2千萬卻只願「月還1萬」 為躲管收秒籌300萬

南投縣陳姓男子因積欠營業稅及罰鍰共2千萬餘元，並移送行政執行署彰化分署執行，執行官卻查出他為規避查封，將不動產移轉給配偶及第三人，每年繳的保費及卡費的金額達300萬元，卻聲稱每月僅有能力繳納1萬元，執行官昨天因此向彰化地院聲請管收，獲法官准予管收，他才姿態放軟，表示新婚妻子有孕，籌出300萬元才免看守所過中秋夜。

彰化分署指出，陳姓男子因未辦理稅籍登記擅自營業，在網路大量銷售遊戲點數，經財政部中區國稅局大屯稽徵所查獲，核課營業稅及罰鍰共2千萬餘元，並移送行政執行署彰化分署執行。彰化分署隨後查出，陳男在知悉欠稅後，為規避查封，將他名下不動產移轉登記在當時的配偶及第三人，且名下帳戶有大額現金提領，抗稅心態明顯。

彰化分署還查出，陳男有能力每月以信用卡從事高額消費，並繳納高額壽險保費，全年的保費及卡費繳納金額合計高達300萬元，卻聲稱每月僅有能力繳納1萬元，不願提高還款金額。

彰化分署指出，陳男的行為已符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，承辦行政執行官昨天向彰化地方法院聲請管收，獲法官裁准管收。