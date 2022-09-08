快訊

台大選校長／5人不推薦破400票 教授：有不同勢力在運作

陳時中免治馬桶政策惹話題 專家：台灣有馬桶的歷史其實不長

直播／今新增確診3萬4846人境外移入278人 死亡增29人

男網上賣遊戲點數欠稅2千萬卻只願「月還1萬」 為躲管收秒籌300萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

南投縣陳姓男子因積欠營業稅及罰鍰共2千萬餘元，並移送行政執行署彰化分署執行，執行官卻查出他為規避查封，將不動產移轉給配偶及第三人，每年繳的保費及卡費的金額達300萬元，卻聲稱每月僅有能力繳納1萬元，執行官昨天因此向彰化地院聲請管收，獲法官准予管收，他才姿態放軟，表示新婚妻子有孕，籌出300萬元才免看守所過中秋夜。

彰化分署指出，陳姓男子因未辦理稅籍登記擅自營業，在網路大量銷售遊戲點數，經財政部中區國稅局大屯稽徵所查獲，核課營業稅及罰鍰共2千萬餘元，並移送行政執行署彰化分署執行。彰化分署隨後查出，陳男在知悉欠稅後，為規避查封，將他名下不動產移轉登記在當時的配偶及第三人，且名下帳戶有大額現金提領，抗稅心態明顯。

彰化分署還查出，陳男有能力每月以信用卡從事高額消費，並繳納高額壽險保費，全年的保費及卡費繳納金額合計高達300萬元，卻聲稱每月僅有能力繳納1萬元，不願提高還款金額。

彰化分署指出，陳男的行為已符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，承辦行政執行官昨天向彰化地方法院聲請管收，獲法官裁准管收。

陳男獲知被裁定管收後，隨即姿態放軟，表示新婚妻子有孕在身，且健康狀況不佳，他願意盡最大努力先籌出300萬元繳納，以求不進看守所過夜。當晚6點30分即由友人帶著300萬現金前來分署繳納。彰化分署考量秋節將近及其有繳款誠意，其餘欠款則同意辦理分期，陳男得以回家與妻子過中秋節

陳姓男子的友人昨天帶著300萬現金，前來執行署彰化分署繳納，免得被管收在看守所過中秋。圖／執行署彰化分署提供
陳姓男子的友人昨天帶著300萬現金，前來執行署彰化分署繳納，免得被管收在看守所過中秋。圖／執行署彰化分署提供
陳姓男子的友人昨天帶著300萬現金，前來執行署彰化分署繳納，免得被管收在看守所過中秋。圖／執行署彰化分署提供
陳姓男子的友人昨天帶著300萬現金，前來執行署彰化分署繳納，免得被管收在看守所過中秋。圖／執行署彰化分署提供

彰化 保費 中秋節

延伸閱讀

中秋致富！威力彩上看5.8億「4生肖4星座」財運暴發 搭配2血型更旺

「關山積雪」見證忘年之誼 故宮南院中秋新展書畫國寶

10公尺高「月兔抱月」！ 宜蘭中秋裝置藝術「月亮什麼冬冬」 好拍景點推薦+打卡還送好吃冬山柚

機械設備公司欠款291萬元拒繳 兩負責人先後被管收

相關新聞

華航前座艙長詐有「低價外幣」吸金空姐同事上億 獨女定居國外恐逃亡

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙上億元，台北地方法院依銀行法判牟...

買長頸鹿坑老董張榮華750萬 三立主播李天怡背信起訴

三立電視新聞部前總編輯、主播李天怡，2020年間因三立董事長張榮華買下台南「頑皮世界」野生動物園，受託替張自南非進口長頸...

沃草創辦人「社運醫師」柳林瑋要坐牢！車內抱女強吻判關8月定讞

沃草創辦人柳林瑋5年前以紓解壓力為由要求女子配合擁抱，並趁勢扭頭強吻得逞，他否認犯行，但法院根據雙方對話紀錄不採信他的說...

2歲男童不乖被打到肝臟撕裂傷 生母竟稱要打早就打死了

台南4歲男童2年前遭許姓生母及同居男友以不聽話為由，接連徒手、愛的小手或棍子毆打，致其四肢及軀幹多處擦挫傷躺在店內，民眾...

男欠稅2千萬被管收 秒籌300萬換與孕妻過中秋

南投縣陳姓男子因積欠營業稅及罰鍰共2千萬餘元，並移送行政執行署彰化分署執行，執行官卻查出他為規避查封，將不動產移轉給配偶...

情侶檔犯高雄橋頭桶屍命 死者家屬求償獲賠3百多萬

高雄市情侶吳俊忠、熊俐棋不滿向林姓卡拉OK老闆娘盤店未果，不僅私行拘禁林婦，還將人毆打凌虐致死，兩人還將屍體裝入大型塑膠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。