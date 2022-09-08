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情侶檔犯高雄橋頭桶屍命 死者家屬求償獲賠3百多萬

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市情侶吳俊忠、熊俐棋不滿向林姓卡拉OK老闆娘盤店未果，不僅私行拘禁林婦，還將人毆打凌虐致死，兩人還將屍體裝入大型塑膠桶，倒入鹽酸掩埋；最高法院月前判吳男19年7個月、熊女17年8個月徒刑定讞；家屬再提民事求償，法院判兩人應賠324多萬元，全案仍可上訴。

判決指出，吳俊忠、熊俐棋兩人為情侶，2014年透過網路廣告，得知林婦要盤讓卡拉OK店，先行支付500元訂金，事後透過他人轉述得知房東不願續租，兩人不甘開店成本白費，在同年12月11日與林發生爭執。

情侶兩將林婦囚禁在夾層房間內，因她對外呼救，便徒手將脖子，還持鈍器暴打，導致傷勢遍布全身，還不願送醫救治，還把人放入小貨車後車廂，在高雄四處繞行，最終因橫紋肌溶解症身亡。

兩人為避免不法事跡敗露，先將遺體掩埋棄置土坑中，時候又在將屍體挖出，放入塑膠桶並倒鹽酸、以水泥覆蓋，改埋至高雄捷運橋頭糖廠站對面空地。

直到2020年4月2日高雄市政府環保局通知單請其清理該空地，才發現掩埋6年的桶屍；吳、熊兩人惡行曝光後，林姓死者的丈夫、長女向兩人提告刑事附帶民事賠償，其中請求，賠償支出死者的24萬7850元殯葬費用及精神慰撫金各3百萬，一共624萬7850元。

地院審酌，殯葬費有收據為證，屬有據，應予准許；至於精神慰撫金，權衡死者家屬身份、地位、教育程度、經濟狀況認以150萬為適當，審理後判，吳男、熊女應賠償324萬7850元，仍可上訴。

此案從2020年歷經橋頭地方法院、上訴高雄高分院，直到最高法院，歷經三審，最終判吳俊忠有期徒刑19年7月、熊俐棋有期徒刑17年9月定讞。

高雄橋頭桶屍案，涉案的吳姓男子和熊姓女子均被判重刑，家屬再提民事求償，法院判兩人應賠324多萬元。報系資料照片
高雄橋頭桶屍案，涉案的吳姓男子和熊姓女子均被判重刑，家屬再提民事求償，法院判兩人應賠324多萬元。報系資料照片
高雄橋頭桶屍案，涉案的吳姓男子和熊姓女子均被判重刑，家屬再提民事求償，法院判兩人應賠324多萬元。報系資料照片
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高雄橋頭桶屍案，涉案的吳姓男子和熊姓女子均被判重刑，家屬再提民事求償，法院判兩人應賠324多萬元。報系資料照片
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