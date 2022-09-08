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機械設備公司欠款291萬元拒繳 兩負責人先後被管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安南區一機械設備製造公司滯欠營業稅、勞保費等291萬多元，經移送行政執行署台南分署執行，查出2017年至2020年間該公司與銀行間的資金交易高達1千2百多萬元，周姓負責人使用胞姊名義另成立新公司，移轉原有設備生產，認周與登記黃姓女負責人隱匿或處分財產被管收。

台南分署指出，該公司於去年9月間已申請停業，滯欠107至109年度營業稅、107年度營利事業所得稅、105至110年度全民健康保險費、105至110年度勞工保險費及勞工退休金費用、違反勞動基準法罰鍰、交通罰緩等，自2016年起分別經南區國稅局安南稽徵所、中央健康保險署南區業務組、勞保局等單位移送台南分署強制執行，尚欠291萬9195元。

行政執行官林家禾發現，53歲周姓實際負責人於2016至2018年間有多達7百多萬元存入公司銀行帳戶，足以清償欠款，卻不償還。其次，周於2017至2020年間在銀行間資金交易高達1千2百多萬元，執行官訊問他流向時，僅口頭交代，卻無法提出確實的資料佐證。

台南分署指出，執行官也查出周欠款遽增後，他旋即使用胞姊名義另成立新公司，移轉公司原有設備生產，足見周男是惡意欠稅、欠費、脫產。

同時，48歲黃姓女子自2014年9月起擔任公司登記負責人，2017年至2020年間在銀行間的資金交易高達1千2百多萬元，有部分款項挪為自己或周所用，經執行官訊問時，黃女雖提出手寫帳冊跟票根與存摺，但多數無法與交易金額勾稽，難以採信。

台南分署8月30日將周拘提到場，經法院聲請管收獲准後，昨天也通知黃女到場，同樣聲請管收獲准，陸續將周、黃女解送台南看守所附設管收所。

台南分署8月30日將周男拘提到場，經法院聲請管收獲准，解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝
台南分署8月30日將周男拘提到場，經法院聲請管收獲准，解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝
台南分署昨天也通知黃女到場，同樣聲請管收獲准，陸續將兩負責人解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝
台南分署昨天也通知黃女到場，同樣聲請管收獲准，陸續將兩負責人解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝

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