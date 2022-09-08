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華航前座艙長詐有「低價外幣」吸金空姐同事上億 獨女定居國外恐逃亡

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙上億元，台北地方法院依銀行法判牟8年6月、陳女8年、盧女9年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，檢察官指牟與陳女唯一的女兒已在杜拜結婚定居，兩人有逃亡之虞，且巨額資金流向不明，建請法官繼續限制出境出海。

黃姓女告訴人今也質疑牟孝儀、陳學敏究竟要到何時才肯認罪？

牟孝儀（原名牟明哲）是華航前座艙長，因工作與華航女空服員交好，2014年12月屆齡退休。牟被控與盧育玫合作，以前妻陳學敏（2017年6月15日兩願離婚）名義開設投資公司，經營投資外幣業務，由盧女提供外幣，牟則遊說從前工作夥伴挹注投資金，宣稱所提供的外幣低於銀行牌價，有利可圖。多名空姐相信牟而掏錢投資，最大投資人出金1600萬元、900萬元，牟收錢後，即以低於市場價格將外幣賣給空姐們。

2017年6月，牟在投資群組公告「有個大大的壞消息，就是投資的老闆倒了！現在我家的負債大概是1億5000萬元」，還稱「妳的投資暫時不能給妳利息，我們可能得先賣大安路的房子來還部份的債，妳的本金請給我一些時間，方便的時候就會還妳！真的抱歉！」

被害人不甘受損，控告牟孝儀等人詐欺取財。檢察官認為牟等3人未經特許向投資人吸金， 違反銀行法，獲利超過新台幣1億元以上，3人使用詐術獲取不法利益，遭起訴。北院計算，牟孝儀實際吸收的資金高達1億2579萬元，陳學敏收了1100萬元，盧育玫則吸達3608萬元。

高院5月23日開庭時，牟孝儀指盧女聲稱認識「高雄老闆」「有優惠換匯管道」，他一直以為「高雄老闆」真有其人，沒想到這是盧女處心積慮、以巧妙言詞欺騙所有人的陷阱。牟辯稱沒有招募、勸誘同事、朋友加入盧育玫的投資詐騙騙局，本案與他有關的同事、朋友總數並不多，是「退休生活圈的人」，不是銀行法規定的不得吸金所指的「多數人」。

高院今勘驗牟所提出的一段對話錄音，裡頭是牟、陳女與程姓女被害人的談話。對話中，陳女頻說「打電話給妳，希望妳站在正義的一方，不然我們兩個只有挨打的份」「我們也是最大受害者」「錢進來全部出去欸」「我們現在也很慘，哪有錢啊」而程女則說「全部都認為你們是加害者」

法官戴嘉清詢問陳學敏有否告知程姓女子對話有錄音？陳女答稱「沒有」，她希望法院能還她清白。

不過告訴代理人則表示，牟孝儀和陳學敏賣房後，可分配款約2800萬元，但只有持有本票的債權人部分受償，且他們還開本票給親友，讓親友參與分配。告代指出，兩人對被害人們提出各式各樣刑、民事訴訟但均告失敗，光是民事的裁判費就高達數百萬，寧願如此二次傷害被害人，也不願意賠償分毫。

黃姓女告訴人也說，從今天勘驗的錄音檔證實兩事，一是這對夫妻得知被害人們從告詐欺轉為告他們銀行法，二是得知華航的同事也聯合提告。她說，這對夫妻擔心兩邊的受害者串聯討論後，會發現買賣的匯率不一樣，而夫妻就是從中獲利。

華航前座艙長牟孝儀被控吸金上億元，多名空姐受害。示意圖／聯合報系資料照
華航前座艙長牟孝儀被控吸金上億元，多名空姐受害。示意圖／聯合報系資料照

華航 空姐

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