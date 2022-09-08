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辣妹再犯酒駕 撞死人開庭認罪談和解 中秋想拿查扣手機

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

女子林筱路涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人遭起訴。士林地方法院今天首開，林筱路認罪，願談和解，但和解金沒談妥，林女想拿回手機，聲請法院發還扣案手機，並稱「案子和手機無關啊！」全案9月29日上午續行調解並開庭。

林筱路涉嫌酒駕撞死人遭羈押女子看守所，今早到士院開庭，身穿女監紫色上衣，用粉紅髮束簡單綁起低馬尾，及腰長髮一半已褪色，但她看起來頗有精神，今離開看守所，開庭前後翹著二郎腿與不同的女被告講話聊天，並和被害人家屬談和解。

林女開庭認罪，稱有原住民身分，有選任辯護律師，此案承認犯罪，案發當天在中山區小酌之家喝啤酒和紅酒，不確定喝了多少，餐敘2小時，10點後到松江錢櫃沒有繼續喝。

法官問為何要回到餐廳旁停車場開車？林女說，想說酒退了可以開車回家。對於無照駕駛，林女也說，想考駕照，但因為罰單太多無法考駕照；超速駕駛、酒測值每公升達0.77毫克、過失駕駛導致被害人多重性外傷致死，均認罪，沒有意見。

辯護人稱，林女坦承犯行，有意願談和解，請求法院從輕量刑。調解「大致上有了共識」希望再安排調解機會。告訴代理人稱，今天第一次調解，有細節需要向告訴人確認，希望法院安排雙方調解。

檢察官稱，聲請勘驗現場每個角度的監視器，作為合議庭量刑證據。法官最後問林女，9月2日遞狀聲請發還扣案手機，有無補充理由？林女快語表示「案子與手機無關啊！」一心想拿回手機。

法官諭知，9月29日上午調解，並行準備程序，勘驗案發的監視器畫面、提示證據並訊問被告，被告還押看守所。庭後林女媽媽和辯護人不願多談，僅稱和解金額尚在合理範圍。告訴代理人低調不願多談。旁聽席有名遲到的格紋套裝男子，疑似認識林筱路，開庭期間因法警擋到林筱路，還換位置要看林筱路，兩人四目深情相望，但庭後男子卻說不認識，聲稱看到新聞才來法院看看。

林筱路今年6月21日涉酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人。案發後遭起底爆料，在社群上炫富生活優渥，但曾多次酒駕遭判刑，沒錢繳罰金被通緝，後續又被網友踢爆，疑似從事柬埔寨跨國仲介詐騙。士林地檢署偵結，依十年內再犯不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪嫌起訴。刑法第185之3，十年內再犯酒駕致人於死，可處無期徒刑或5年以上徒刑，得併科3百萬以下罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

格紋套裝男子今天遲到進法庭旁聽，與林女四目相望，庭後卻說不認識。記者蕭雅娟／攝影
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林女涉嫌酒駕撞死人遭起訴。記者蕭雅娟／翻攝
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女子身材姣好，在社群向分享生活照。圖／翻攝林女臉書
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林女媽媽和律師不願多談離開法院。記者蕭雅娟／攝影
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酒駕 駕照 淡水

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