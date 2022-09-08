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鄉長涉貪起訴拚連任 陳亞麟嘆：這位置有許多無奈

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉公所爆發廠商低價圍標索賄和人事安插收賄貪凟弊案，無黨籍枋寮鄉長陳亞麟和前任鄉長盧文信等人，上月底被屏東地檢署依貪汙治罪條例、偽造文書罪嫌起訴，陳續拚連任，面對外界和對手的質疑和攻擊，他語言無奈說，「身在這個位置有許多無奈，也常有苦難言」，但自己坦盪盪；卸任後擔任廟公的盧文信表示，相信法院會還他清白。

36歲的陳亞麟本屆以台北大學社會學碩士高學歷返鄉參選的陳亞麟，原與時代力量合作，後以無黨籍參選，以年輕、高學歷清新形象和主打「枋寮加速改變」當選；檢調前年接獲檢舉鄉公所爆發廠商低價圍標索賄和人事安插收賄弊案，陳被控涉貪上月初屏東地院羈押釋回後於15日復職，外界預測因案再選機會不大，他在截止日登記參選，跌破眾人眼鏡。

陳亞麟常在臉書貼美照行銷鄉內觀光和鄉政建設，給外界陽光青年印象，復職後也沒改變。對於再選連任，他說，上任後爭取或促成台1線水底寮外環道、枋寮漁港擴建、枋寮車站大平台、市容景觀優化和鄉公所行政大樓改建等攸關未來發展的建設，有延續的義務和責任。

「身在這個位置有許多無奈，也常有苦難言！」他說，對被調查涉及低價圍標的工程，後來知道是長久以來的「陋習」，有個集團在屏南地區操控，但他未收賄，自己坦盪盪，會在法院證明自己的清白，相信認識他的鄉親都知道他的為人，強調尊重司法，希望毋枉毋縱。

下屆枋寮鄉長呈現「4搶1」局面，另有民進黨提名3屆鄉代林文央，國民黨籍鄉代洪茂豐以無黨籍參選，加上無黨籍的泰源村民王建程。原本仕途看好的陳亞麟，連任之路因涉貪凟案出現變數，林文央說，枋寮鄉連續3任鄉長都涉及貪凟案，顯示鄉公所的「積弊」和「陋習」難除，權力和金錢使人腐化，已出現嚴重結構性問題，他參選就是要終結此一亂象。

無黨籍屏東枋寮鄉長陳亞麟上月底被依貪汙治罪條例、偽造文書罪嫌起訴，陳要拚連任，面對外界和對手的質疑和攻擊，他強調自己坦盪盪。圖／取自陳亞麟臉書
無黨籍屏東枋寮鄉長陳亞麟上月底被依貪汙治罪條例、偽造文書罪嫌起訴，陳要拚連任，面對外界和對手的質疑和攻擊，他強調自己坦盪盪。圖／取自陳亞麟臉書

陳亞麟 鄉長 屏東縣

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