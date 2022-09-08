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買長頸鹿坑老董張榮華750萬 三立主播李天怡背信起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

三立電視新聞部前總編輯、主播李天怡，2020年間因三立董事長張榮華買下台南「頑皮世界」野生動物園，受託替張自南非進口長頸鹿、犀牛等動物，涉嫌與丈夫郭人杰、友人李吳達聯手哄抬價格，從中獲利約750萬元。台北地檢署今依刑法背信罪將三人起訴，並對居中牽線的台裔南非議員孫耀亨發布通緝。

檢方調查，2020年當時還是三立總經理的張榮華入主「頑皮世界」後，有意擴充園區規模吸引遊客，欲借重李天怡曾主持外景節目《消失的國界》的經驗，，因此委託在國外具有相當人脈的李天怡幫忙自南非進口動物，並指派時任三立副總的三立總經理高明慧負責接洽。

李天怡夫婦透過友人李吳達協助，找上孫耀亨幫忙與動物商牽線，不料報價時，李吳達將原價一隻一萬美元的長頸鹿，浮報成3萬給李天怡；李天怡又再加碼，將3萬美元浮報成6萬回報給張榮華。

李天怡等人為加速成交以獲利，還催促張榮華趕快簽約，否則動物會被其他買家買走，張榮華於是前後支付546萬餘美元。後來三立和頑皮世界進口動物的消息被動保團體得知引發抗議，高明慧向李天怡索取合法動物輸出證明未果，進而發現李女等人成立「亞太印象」公司與三立簽約買動物，並浮報價格坑殺自己老總。

檢方查出，張榮華共付出546萬1000美元，卻因李天怡等人浮報多付了393萬1500美元，造成致張榮華及頑皮世界損失237萬1850美元。而亞太印象2021年3月提撥80萬美元給股東分潤，其中郭人杰、孫耀亨各分得26.4萬、李吳達分得27.2萬（約台幣810萬元），後來扣除零頭，亞太給付郭人杰25萬765美元（約台幣750萬元），遭檢方認定為不法所得。

三立主播李天怡利用買動物坑殺公司董事長張榮華750萬元遭北檢起訴。圖／翻攝李天怡臉書
三立主播李天怡利用買動物坑殺公司董事長張榮華750萬元遭北檢起訴。圖／翻攝李天怡臉書

南非 長頸鹿 議員

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