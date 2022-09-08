買長頸鹿坑老董張榮華750萬 三立主播李天怡背信起訴

三立電視新聞部前總編輯、主播李天怡，2020年間因三立董事長張榮華買下台南「頑皮世界」野生動物園，受託替張自南非進口長頸鹿、犀牛等動物，涉嫌與丈夫郭人杰、友人李吳達聯手哄抬價格，從中獲利約750萬元。台北地檢署今依刑法背信罪將三人起訴，並對居中牽線的台裔南非議員孫耀亨發布通緝。

檢方調查，2020年當時還是三立總經理的張榮華入主「頑皮世界」後，有意擴充園區規模吸引遊客，欲借重李天怡曾主持外景節目《消失的國界》的經驗，，因此委託在國外具有相當人脈的李天怡幫忙自南非進口動物，並指派時任三立副總的三立總經理高明慧負責接洽。

李天怡夫婦透過友人李吳達協助，找上孫耀亨幫忙與動物商牽線，不料報價時，李吳達將原價一隻一萬美元的長頸鹿，浮報成3萬給李天怡；李天怡又再加碼，將3萬美元浮報成6萬回報給張榮華。

李天怡等人為加速成交以獲利，還催促張榮華趕快簽約，否則動物會被其他買家買走，張榮華於是前後支付546萬餘美元。後來三立和頑皮世界進口動物的消息被動保團體得知引發抗議，高明慧向李天怡索取合法動物輸出證明未果，進而發現李女等人成立「亞太印象」公司與三立簽約買動物，並浮報價格坑殺自己老總。