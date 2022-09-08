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浮報進口動物價吞700萬元 前主播李天怡夫婦遭訴

中央社／ 台北8日電

前三立電視節目主持人李天怡夫婦、台商李吳達等人涉浮報進口非洲動物價格，從中獲利25餘萬美元（約新台幣700萬元）等費用。台北地檢署今天依背信罪起訴3人，並通緝南非台裔議員孫耀亨。

三立集團旗下的三立影城於民國109年初入主頑皮世界。頑皮世界原計畫從非洲引進包括長頸鹿、斑馬等野生動物。不過，此舉當時引發動保團體台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會等3個動物保護團體關注，經多次溝通，雙方於110年8月間聯合聲明終止引進計畫。

檢方調查，時任三立集團總經理、三立影城董事長張榮華在引進計畫期間，委託前三立電視台「消失的國界」節目主持人李天怡接洽動物引進事宜，李天怡與丈夫郭人杰接受頑皮世界委託，處理非洲進口事宜。

檢方查出，李天怡找台商李吳達洽詢購買非洲動物管道，李吳達找上曾任南非約翰尼斯堡律師、首任台裔公安局長、現任議員的孫耀亨並與當地動物商接洽。李女等人在境外設立亞太印象公司進行動物買賣。

檢方發現，孫男提供的動物報價單中，出現過長頸鹿每隻3500美元、斑馬每隻1500美元的價格，但最後報價長頸鹿每隻1萬2000美元、斑馬每隻3500美元。

不過，李天怡、郭人杰、李吳達看到後將價格提高3至5倍，其中，長頸鹿提高到每隻6萬美元、斑馬每隻1萬5700美元。亞太印象公司與頑皮世界簽約時，長頸鹿每隻5萬4000美元、斑馬每隻1萬4000美元。

頑皮世界於109年7月間與亞太印象公司簽立總價546萬1000美元的訂單確認書、合約書等，並預付動物貨款的71%，另給付89萬美元給亞太印象公司，造成頑皮世界237萬1850美元的損失。

檢方指出，亞太印象公司於去年3月間提撥80萬美元作為股東分潤，郭人杰、李天怡夫婦獲利25萬765美元（約新台幣700餘萬元），孫耀亨、李吳達各獲利26萬4000美元、26萬2000美元。

頑皮世界因動保團體關切停止進口非洲動物計畫後，與李天怡商討止約後續爭議時，發現李女言談有異，詳加追問下，才知道李女等人插股謀私，向調查局台北市調處報案。

台北地檢署今年2月間指揮台北市調查處兵分5路搜索，並約談李女等3人，檢察官訊後刑法背信罪嫌諭令李天怡、郭人杰分別以50萬元、40萬元交保，李吳達30萬元交保，今天依法起訴。

北檢曾傳喚孫耀亨，但孫男始終未到案，北檢今天將他發布通緝。

非洲 長頸鹿

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