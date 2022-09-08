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屏縣枋寮鄉前鄉長「賣官」 現任鄉長工程採購索賄涉貪起訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏縣枋寮鄉前任鄉長盧文信、現任鄉長陳亞麟，2人各於任內利用主管鄉公所發包工程職權或錄用正職清潔隊員機會，收取回扣及賄賂，分別親自或透過白手套向廠商索賄，且由圍標業者協助內定廠商順利得標，檢方獲報調查，全案偵結，今將兩人依涉貪汙罪起訴。

檢方指出，前鄉長盧文信在擔任鄉長期間，利用辦理鄉內公共工程採購職務，分別向欲投標承攬該鄉公所發包公共工程案的數家廠商索取工程回扣，作為內定該等廠商承攬特定工程的對價，得標後再依約定交付工程決標金額7%到15%不等作為回扣，若特定工程由廠商尋求配合設計監造廠商提出計畫爭取，盧則向該設計監造廠商索取設計監造標決標金10%到15%回扣。

檢方查出，盧文信還利用甄選清潔隊正式隊員機會索賄，將清潔隊正式隊員職缺，作為販官牟利工具，2016至2017年間，向有意爭取職缺清潔隊臨時人員王、張，分別收取30萬元、100萬元賄款，作為錄取清潔隊員代價。

現任鄉長陳亞麟部分，檢方調查，陳用辦理鄉內公共工程採購機會，先後利用私人特助黃男，該鄉調解委員會主席何男作為白手套，向投標廠商收取工程回扣及賄賂，勾結兩家圍標業者，洩漏投標廠商名稱及家數，使內定廠商得標。廠商再依決標金額4%至8%不等回扣款項，連同圍標費用，一併透過白手套轉交陳分配報酬。

檢方指出，圍標廠商為爭取承攬該鄉公所小額工程採購案，2019年間1月某日借用他人名義及證件參加投標名義承攬工程案件外。同年1月某日晚間， 邀約陳至某餐廳用餐，請託陳藉由其鄉長職權指定長讓特定業者承攬該鄉公所各類小額工程採購案，黃居中促成，陳遂內定由該廠商承攬小額工程採購案，收取每件小額工程採購案5000元至1萬元不等賄賂。

陳亞麟還涉公車私用，檢方指出，枋寮鄉公所建設課基於公務需求，先後租賃2輛公務車作為公務行程，陳從2019年1月21日至5月13日期間，分別駕駛前述2輛公務車往返高雄看診、 購物及飲宴等處理私務使用共7次。陳為避免公務車私用的行為遭發覺， 還指示鄉長辦公室機要秘書要求前後任的鄉長司機在派車使用管制表上填寫不實公里數並簽名，交給不知情的建設課人員辦理公務車租金費用、油料費用及E-tag通行費用核銷，從中詐得無償使用公務車輛的不法利益。

檢方指出，全案共起訴前後任鄉長、白手套、廠商共31人，土木包及公司11間、緩起訴5人、不起訴1人。

屏東縣枋寮鄉前鄉長盧文信，在任內期間涉賣官牟利，檢方今依貪汙罪起訴。圖／報系資料照
屏東縣枋寮鄉前鄉長盧文信，在任內期間涉賣官牟利，檢方今依貪汙罪起訴。圖／報系資料照
屏東縣枋寮鄉現任鄉長陳亞麟任內涉貪汙案，檢方今起訴，陳爭取鄉長連任。圖／取自陳亞麟臉書
屏東縣枋寮鄉現任鄉長陳亞麟任內涉貪汙案，檢方今起訴，陳爭取鄉長連任。圖／取自陳亞麟臉書

鄉長 回扣 陳亞麟

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