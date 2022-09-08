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知本光電開發行政訴訟案 法院判卡大地布部落贏了！
台東縣卑南族卡大地布部落不滿經濟部核發盛力能源公司籌設許可，在知本濕地開發161公頃的太陽能光電園區，依電業法提行政訴訟尋求救濟，台北高等行政法院今判卡大地布部落勝訴，可上訴。
卡大地布部落是卑南族傳統四大部落之一，而知本濕地屬於部落傳統領域，台東縣政府規劃開發太陽能光電，原有226公頃用地，縮減後仍有161公頃，迄今已閒置逾35年，淪為廢棄物丟棄場域；縣府設置光電園區須經部落同意，經投票有187票支持、173票反對，同意開發案。
卡大地布部落三大家族「拉罕」（領袖）也提行政訴訟，認為開發案損害族人傳統文化狩獵及耕種權益，台東市公所開部落會議作成決議，當時許多人未參與，投票決議過程有瑕疵，適法性有疑義，請求經濟部撤銷籌設許可，並要求在訴訟確定前，停止執行知本光電案。
北高行2020年裁准停止執行，但被最高行政法院廢棄，改裁定駁回部落聲請；至於本訴部分，北高行今判撤銷經濟部處分及訴願決定，判卡大地布部落勝訴。
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