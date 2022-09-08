又是她蒞庭！「三中案」鏖戰二審 陳韻如再戰馬英九
前總統馬英九被控在「三中案」賤賣黨產，一審判無罪，台北地檢署上訴，台灣高等法院審理中；台灣高檢署事務分配日前底定，曾在一審蒞庭的「檢察三專生」陳韻如已進入「重大社會矚目案件蒞庭專組」，她將再戰馬英九。
事實上，「三中案」分中廣、中視、中影等交易案，被告包括馬英九、國民黨前中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清、前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡的岳父洪信行共6人，由於案情複雜，一、二審都分割審理。
台北地院去年10月27日宣判，6名被告中只有蔡正元有罪，蔡正元成為唯一有罪的被告，讓檢方顏面盡失，「三中案」具高度政治敏感，公訴業務壓力不小，檢察高層嚴選適任者，決定借重陳韻如的經驗。
台灣高等法院今年5月13日傳喚馬英九，當天，蒞庭檢察官是邱智宏，陳韻如其時是台北地檢署主任檢察官，她關注案情，靜坐觀摩；高院合議庭已排定11月24日傳喚蔡正元、洪菱霙、洪信行出庭行準備程序，屆時，陳韻如會坐上檢察官席。
有資深檢察官說，「全國最了解三中案的檢察官就是陳韻如」；有檢察官說，「通常案子會找人，這件是人找案子」。
司法官學院41期的陳韻如是台大法律系畢業，歷任屏東、台北地檢署主任檢察官，工作時獨立性很高，是辦案型檢察官。
陳韻如在「三中案」 一審蒞庭時，61次向合議庭拋出補充理由書，未獲審理，她認為法官迴避說明義務，於主筆上訴書時，在9大理由中將法律見解重組，希望馬英九的無罪判決可以撤銷、改判。
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