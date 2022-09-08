快訊

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

又是她蒞庭！「三中案」鏖戰二審　陳韻如再戰馬英九

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前總統馬英九被控在「三中案」賤賣黨產，一審判無罪，台北地檢署上訴，台灣高等法院審理中；台灣高檢署事務分配日前底定，曾在一審蒞庭的「檢察三專生」陳韻如已進入「重大社會矚目案件蒞庭專組」，她將再戰馬英九。

事實上，「三中案」分中廣、中視、中影等交易案，被告包括馬英九、國民黨前中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清、前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡的岳父洪信行共6人，由於案情複雜，一、二審都分割審理。

台北地院去年10月27日宣判，6名被告中只有蔡正元有罪，蔡正元成為唯一有罪的被告，讓檢方顏面盡失，「三中案」具高度政治敏感，公訴業務壓力不小，檢察高層嚴選適任者，決定借重陳韻如的經驗。

台灣高等法院今年5月13日傳喚馬英九，當天，蒞庭檢察官是邱智宏，陳韻如其時是台北地檢署主任檢察官，她關注案情，靜坐觀摩；高院合議庭已排定11月24日傳喚蔡正元、洪菱霙、洪信行出庭行準備程序，屆時，陳韻如會坐上檢察官席。

有資深檢察官說，「全國最了解三中案的檢察官就是陳韻如」；有檢察官說，「通常案子會找人，這件是人找案子」。

司法官學院41期的陳韻如是台大法律系畢業，歷任屏東、台北地檢署主任檢察官，工作時獨立性很高，是辦案型檢察官。

陳韻如在「三中案」 一審蒞庭時，61次向合議庭拋出補充理由書，未獲審理，她認為法官迴避說明義務，於主筆上訴書時，在9大理由中將法律見解重組，希望馬英九的無罪判決可以撤銷、改判。

台灣高檢署「檢察三專生」陳韻如。本報資料照片
台灣高檢署「檢察三專生」陳韻如。本報資料照片

馬英九 檢察官 三中案

延伸閱讀

蔡正元稱黃珊珊小英女孩 陳宥丞嗆他藍營王浩宇還老招

影／馬英九泳渡被攙扶上岸 得知完賽成績直搖頭

影／大雨下萬人泳渡日月潭 馬英九9度挑戰有要求

「夏立言訪陸是避戰措施」馬英九：美不會為台參戰出兵

相關新聞

華航前座艙長詐有「低價外幣」吸金空姐同事上億 獨女定居國外恐逃亡

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙上億元，台北地方法院依銀行法判牟...

買長頸鹿坑老董張榮華750萬 三立主播李天怡背信起訴

三立電視新聞部前總編輯、主播李天怡，2020年間因三立董事長張榮華買下台南「頑皮世界」野生動物園，受託替張自南非進口長頸...

沃草創辦人「社運醫師」柳林瑋要坐牢！車內抱女強吻判關8月定讞

沃草創辦人柳林瑋5年前以紓解壓力為由要求女子配合擁抱，並趁勢扭頭強吻得逞，他否認犯行，但法院根據雙方對話紀錄不採信他的說...

2歲男童不乖被打到肝臟撕裂傷 生母竟稱要打早就打死了

台南4歲男童2年前遭許姓生母及同居男友以不聽話為由，接連徒手、愛的小手或棍子毆打，致其四肢及軀幹多處擦挫傷躺在店內，民眾...

情侶檔犯高雄橋頭桶屍命 死者家屬求償獲賠3百多萬

高雄市情侶吳俊忠、熊俐棋不滿向林姓卡拉OK老闆娘盤店未果，不僅私行拘禁林婦，還將人毆打凌虐致死，兩人還將屍體裝入大型塑膠...

機械設備公司欠款291萬元拒繳 兩負責人先後被管收

台南安南區一機械設備製造公司滯欠營業稅、勞保費等291萬多元，經移送行政執行署台南分署執行，查出2017年至2020年間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。